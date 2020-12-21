 

Американцы запустят на Марс роботов-собак

21.12.2020, 3:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Уже существующих робособак Spot могут использовать для разработки новых видом марсоходов, сообщают представители NASA. Один из проектов по освоению Красной планеты предполагает использование аналогичных автономных аппаратов, адаптированных для работы в условиях другой планеты.

Робот-собака может быть использования для обследования пещер, говорят специалисты. Если запустить их на Марс целую стаю, то они смогут работать в команде, как настоящая стая собак.

Главным преимуществом робопсов является их относительная простота, а также высокая мобильность – хорошая скорость, устойчивость на поверхности, способность преодолевать препятствия. Задать программу для управления такими роботами – это уже дело техники.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Объявлена дата высадки на астероид Бенну

06.12 / Компания Pfizer подала запрос на экстренное одобрение вакцины от коронавируса в Индии

09.10 / VOAэкспресс 8 октября 2020

30.06 / В России корреспондент заявил, что полицейский сломал ему руку на избирательном участке

27.07 / Суркис сообщил, что Луческу остается в “Динамо”

05.09 / Белоруссия назвала причастных к попытке смены власти в республике

15.09 / Питбули набросились на туриста в отеле Анталии

05.09 / В центре Тбилиси произошел взрыв

09.12 / Великобритания и Евросоюз достигли соглашения о пограничных проверках и поставках лекарств в Северную Ирландию

10.07 / Собянин: Уровень коллективного иммунитета москвичей позволяет и дальше снимать ограничения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска