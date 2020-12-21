Американцы запустят на Марс роботов-собак

21.12.2020, 3:12, Новости дня

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Уже существующих робособак Spot могут использовать для разработки новых видом марсоходов, сообщают представители NASA. Один из проектов по освоению Красной планеты предполагает использование аналогичных автономных аппаратов, адаптированных для работы в условиях другой планеты.

Робот-собака может быть использования для обследования пещер, говорят специалисты. Если запустить их на Марс целую стаю, то они смогут работать в команде, как настоящая стая собак.

Главным преимуществом робопсов является их относительная простота, а также высокая мобильность – хорошая скорость, устойчивость на поверхности, способность преодолевать препятствия. Задать программу для управления такими роботами – это уже дело техники.