Представители JAXA рассказали, чем завершилась миссия «Хаябуса-2»

21.12.2020, 3:12, Новости дня

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В сети уже было немало рассказов о полете японского космического зонда «Хаябуса-2» на астероид Рюгу. Известно, в частности, что он сбросил на Землю капсулу с грунтом, взятом на поверхности данного космического тела.

Представители аэрокосмического агентства Японии JAXA напомнили, что данное событие стало результатом космической миссии, которая продолжалась примерно шесть лет. Кроме того, они сообщили, что аппарат существенно перевыполнил план.

На самом деле, ученые ставили перед миссией задачу привезти с Рюгу всего 0,1 грамма грунта, но прибыло то 5,4 грамма. Вместе с черным песком в капсуле прибыл и газ, который попал внутрь во время добычи. Исследование материала позволят получить информацию о создании Солнечной системы.