Мнение: Семь Событий Года

21.12.2020, 3:08, Разное

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Кстати, я тут задумал, прямо как какой-то настоящий топ-блогер, подвести итоги года. Год-то больно уж яркий, некоторые зажравшиеся особи даже называют его “худшим годом в истории человечества” (что, конечно, полная ерунда, о таком даже упоминать смешно). Думал сделать какой-то один “обзорный пост” типа “2020-й в истории человечества” – но тяжело, слишком уж много всего случилось, и всё интересное! Поэтому, видимо, придется перебирать события по одному, а уже потом, если удастся, попробовать вычленить главное событие года (и объяснить почему).

Пока же давайте просто накидаем наиболее значимые катаклизмы, потрясшие планету в 2020-м. Перечислю их пока так – не в порядке значимости, а просто как приходят в голову.

1. Ковид. Первое, что приходит в голову – но, по здравому размышлению, я прихожу к выводу, что это явление слишком глобальное, и надо бы его расчленить. То есть вот это, первое – это сам ковид именно как болезнь, в медицинском смысле – действительно оказавшаяся хоть и не чумой, но явно поопаснее гриппа.

2. А вот второе – это РЕАКЦИЯ на ковид: отдельный мировой феномен, потрясший все наши представления об истории и человечестве едва ли не посильнее, чем сама “пандемия”, так и не дотянувшая пока до масштабов реальной пандемии.

3. Выборы в США, а точнее – впервые проявившийся в таком невероятном масштабе “фрод”, то есть мошеннничество, на американских выборах. Мировой скандал огромной силы, который будет еще аукаться годы, если не десятилетия.

4. Движение BLM, зародившееся в Штатах, но с какой-то невероятной скоростью захватившее весь Запад; этакое “предчувствие мирового Хаоса” – особенно впечатляющее на фоне столь же стремительно наступившего как бы ниоткуда Мирового Концлагеря; причем – и это самое прикольное – очевидно, что то и другое как-то связаны.

5. Белорусские события – с августа и по сей день. Как ни странно, я бы поставил их в ряд с мировыми катаклизмами, поскольку “там, как в капле воды, отражаются…” и т.д. Действительно, события в Белоруссии можно ведь, при желании, рассматривать как крах того самого “Восстания масс”, которое до этого воспринималось как однозначно победительное.

6. Предчувствие краха мировой экономики, которое стало как никогда близким именно в уходящем году. Крушение рынка нефти в начале года, массовые разорения предприятий малого и среднего бизнеса по всему буквально миру – и все это как бы “без кризиса”; что же будет, если еще и кризис ударит?

7. Армяно-Карабахская война. При всей вроде бы мелкоте событий – какие-то “бои за Избушку Лесника” – на деле это была ведь первая полноценная война на постсоветском пространстве, да еще с участием “страны НАТО”! Всё “по-взрослому” – не только с танками и пушками, но и с беспилотниками. Прецедент чрезвычайно опасный, как ни крути…

Вот такие семь пунктов я пока выделил. Возможно, что-то упустил – жду комментариев!