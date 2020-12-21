Зубы цвета горчицы – Личное мнение

21.12.2020, 3:04, Разное

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Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились.



Фото: Соцсети

Я не знаю, хороший ли мужик Авербух или так себе. Давайте обсудим то, в чём я абсолютно уверена.



А уверена я в следующем:

1) В странах с сильной экономикой и, как следствие, с более здоровыми взаимоотношениями полов 47-летний мужчина может рассчитывать на союз с 25-летней неголодающей женщиной только, если он, скажем, Илон Маск.



Фото: Vox

Ну, или Мик Джаггер.

Ты должен быть либо миллиардером, причём известным среди продвинутой молодёжи — таким, у которого сосать — это значит, быть в тренде, либо миллионером и супер-звездой. Рок-иконой, например, или звездой Голливуда самого высшего эшелона. Не меньше.

2) В странах со слабой экономикой и, как следствие, с нездоровыми взаимоотношениями полов на союз с 25-летней неголодающей женщиной может рассчитывать любой сморчок. От него требуется одно: быть живым.



Фото: Соцсети

Да что там Авербух! Тупой, простатитный офисный хмырь имеет возможность выбирать между девками куда красивее и интереснее унылой Лизы Арзамасовой.

3) В странах с сильной экономикой женщины не цепляются за мужиков, потому что знают: голодать не будут. И закон их интересы защитит, и возможность зарабатывать у них есть наравне с мужчинами. Не пропадут.

4) В России даже вполне себе неголодные женщины по инерции цепляются за мужские штаны, ещё и эти штаны любят искренней, болезненной любовью бабы, которая боится остаться одна.

Грустно всё это, очень грустно.

Любви до гроба молодым желать не буду. Лучше посоветую Лизе побыстрее развестись, оттяпать у Авербуха деньжат, если получится (на самом деле, нет), и, наконец-то, полюбить себя.

Почему я так уверена в том, что Лиза себя не любит?

Ну, как минимум, потому, что женщина, которая себя любит, не будет сосаться с немолодыми зубами цвета горчицы.

А вы что пожелаете Илье и Лизе?