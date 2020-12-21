Мнение: Вернуть Железного Феликса на Лубянку

21.12.2020, 2:42, Разное

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"Офицеры России" обратились к Генпрокурору РФ Краснову с предложением вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку, где ему самое место.

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» К ГЕНПРОКУРОРУ РОССИИ

Руководство Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» обратилось к Генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой восстановить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянке. В период с 21 по 22 августа 1991 года мэром г. Москвы Г.Х. Поповым было дано незаконное указание демонтировать и переместить объект культурного наследия – памятник Ф.Э. Дзержинскому – с Лубянской площади г. Москвы.

Московским городским Советом народных депутатов 24 октября 1991 года, в свою очередь, была предпринята попытка узаконить перемещение памятника, принятием соответствующего решения. Однако, тем самым указанный орган власти превысил свои полномочия, так как на тот момент процедура перемещения памятников искусства государственного значения регламентировалась статьей 41 Закона РСФСР от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании памятников истории и культуры», которая гласила: «Снос, перемещение, изменение недвижимых памятников истории и культуры запрещаются. Исключение из этого правила может допускаться лишь с особого в каждом отдельном случае разрешения Совета Министров СССР – в отношении памятников общесоюзного значения, Совета Министров РСФСР – в отношении памятников республиканского и местного значения».

В связи с изложенным, в соответствии со ст.1 и п. 1 ст.21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 09.11.2020) «О прокуратуре Российской Федерации» «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» просят провести проверку законности переноса памятника Ф.Э. Дзержинскому с Лубянской площади г. Москвы, обоснованность изменения его статуса с памятника федерального значения на памятник регионального значения, а также дать указанным событиям правовую оценку и принять меры прокурорского реагирования для восстановления законности, путем возвращения незаконно демонтированного памятника Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь г. Москвы.

Обращение на имя Генерального прокурора РФ от руководства организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» подписали председатель Президиума, Герой Российской Федерации, генерал-майор Сергей Липовой, руководитель Центрального исполкома, генерал-лейтенант Александр Михайлов и председатель Совета мужества и отваги, Герой Советского Союза, полковник Владимир Горовой.

Рассказывает очевидец событий 1991 года генерал-лейтенант Александр Михайлов:

– Я на тот момент работал начальником отдела в Московском управлении КГБ. События августа 1991 года развивались стремительно, сметая старые каноны и принципы – «русский бунт, кровавый и беспощадный». Финал событий проходил на площади Дзержинского, где вся ненависть толпы была целенаправленно сосредоточена на памятник Ф.Э. Дзержинского. В спешном порядке московскими властями было сфальсифицировано решение, противоречащее нормативным актам советского правительства.

Скульптура великого советского зодчего Евгения Вучетича (автор памятника советскому воину в Трептов-парке в Берлине, комплекса «Родина-мать» на Мамаевом кургане, скульптуры «Перекуем мечи на орала» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке) была низложена и осквернена.

Инициатором и исполнителем воли толпы был заместитель председателя Моссовета Сергей Станкевич, впоследствии замешанный в ряде коррупционных и политических скандалов. Никакого противодействия со стороны КГБ не было и быть не могло. Все руководство ведомства было арестовано, а реальных сил не было. К тому же вандалы руководствовались решением легитимных московских властей, стремившихся, в свою очередь, купировать массовые беспорядки в Москве.

К сожалению, в 90-е годы необходимо признать слабость не только руководства КГБ, но и всей вертикали власти страны. Днем 22 августа был разогнан и опечатан ЦК КПСС на Старой площади. По сути страна оказалась в полном безвластии. Центральные органы СССР (в том числе МВД, КГБ и Минобороны) не подчинялись, по факту, Президенту России. Президент СССР Горбачев был изолирован в Форосе.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой:

– Отношение к Феликсу Дзержинскому в обществе и спецслужбах сформировано не только в связи с его пребыванием на посту председателя ВЧК. Он был крупным политическим деятелем.

В должности народного комиссара путей сообщения СССР руководил восстановлением технической базы железных дорог, организовывал ритмичность работы железнодорожного транспорта, решительно боролся с хищениями, бесхозяйственностью, коррупцией и взяточничеством. Был председателем комиссии по улучшению жизни детей (то есть по борьбе с детской беспризорностью). На должности председателя комиссии Дзержинский организовал систему детских учреждений – приемников-распределителей (временного пребывания), детских домов, «коммун» и детских «городков». Нужно заметить, что на тот момент по официальным данным около 7 000 000 детей являлись беспризорными.

Герой Советского Союза, полковник Владимир Горовой:

– Осуждая снос памятников советским политическим и военным деятелям в Европе, мы как-то забываем о происходившем в 90-е вандализме в нашей стране. Особенно когда речь идет о творениях великих художников, имеющих мировое признание. Монумент Дзержинскому является памятником культуры и нашей противоречивой истории, многократно подвергавшейся политическим интерпретациям.

https://oficery.ru/preports/24692 – цинк

Полностью поддерживаю данную инициативу. Дзержинский должен вернуться на Лубянку и рано или поздно он туда вернется.

В качестве реалистичного варианта, видится создание в Москве инициативной группы, которая бы добивалась внесения вопроса о памятнике Дзержинскому на городское голосование, которое можно было бы прицепить к одному из ближайших единых дней голосования. В свое время этим пыталась заниматься КПРФ, но там все было организовано из рук вон плохо и до опроса/референдума дело не дошло.



Железный Феликс пока в режиме ожидания.