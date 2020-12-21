Мнение: О новой, более опасной мутации коронавируса

21.12.2020, 2:40, Разное

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Собственно, происходит ровно то, что и было предсказано. Новый #коронавирус, предположительно перешедший к людям от кого-то из млекопитающих, активно мутирует, приспосабливаясь к «жизни» в человеческой популяции, где ему вольготно.

На сегодняшний день известно уже несколько сотен мутаций SARS-CoV-2. Большинство из них какими-то серьёзными отличиями в свойствах от прародителя не обладают. Но время от времени находятся и более опасные разновидности, как это произошло на днях в Соединённом Королевстве.

Там заявили об обнаружении нового штамма коронавируса, который легче передаётся от человека к человеку и, следовательно, более заразен. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что заразность этого штамма примерно на 70% выше ранее известных вариантов SARS-CoV-2. Пока нет данных о том, что он более смертоносен. Но всё-таки CoVID-19 развивается достаточно медленно и, возможно, #статистика ещё не успела накопиться.

Новая разновидность уже начала своё путешествие по Европе. Этот же штамм коронавируса уже обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Возможно, найдут где-то ещё: теперь как минимум известно, что искать.

На этом фоне европейские страны временно прекращают авиасообщение с Великобританией – из-за угрозы распространения нового, более заразного штамма коронавируса. 20 декабря Амстердам заявил, что до 1 января приостанавливает приём рейсов из Великобритании после новостей о новой мутации COVID-19. Аналогичное решение уже приняла Бельгия. Кроме того, в эту страну прекратят ходить поезда из Британии. Глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо сообщил, что правительство введет такие же меры в ближайшее время. Также о планах приостановить авиасообщение с Лондоном сообщили во Франции и Германии. И даже саудиты закрыли полёты в Лондон.

#Россия же хранит олимпийское спокойствие. Представитель «Аэрофлота» сообщил, что на сегодняшний день решений по приостановке авиасообщения с Великобританией у авиакомпании нет. И на правительственном уровне его нет тоже. Нелишне вспомнить, что CoVID-19 в Россию был завезён, причём не из Китая, а именно из Европы, куда до последнего летали отдыхать чиновники, а также прочие состоятельные. Последствия общеизвестны.

Возможно, что новый штамм и не заслуживал бы особых мер, но в России уже тяжёлая ситуация с медицинскими койками. Даже в Питере больницы заполнены на 99%, в нескольких других регионах ситуация не лучше. И поликлиническое звено работает с огромными перегрузками. Более контагиозный штамм вполне может поставить слабое российское #здравоохранение на грань коллапса. Насколько ещё возрастёт избыточная смертность – Бог весть…

Но интерес элиты слетать в Лондонград на Рождество, Новый год и шопинг, конечно же, важнее?