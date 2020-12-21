La Croix – 600 новых таможенников и электронный контроль — Франция готовится к восстановлению границы с Англией

21.12.2020, 2:20, Новости дня

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В ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года между Англией и Францией вновь возникнет граница 1 впервые за 50 лет беспрепятственного движения, пишет La Croix. Как передаёт издание, в настоящее время таможенные службы двух стран делают всё возможное, чтобы избежать задержек с поставками товаров из-за таможенного контроля. Тем не менее, новая реальность существенно осложнит работу перевозчиков и принесёт убытки обеим сторонам, констатирует газета.



Reuters

Независимо от того, удастся ли Великобритании и ЕС прийти к соглашению о брексите, ночь с 31 декабря на 1 января будет отмечена восстановлением границ между островом и материком после почти пятидесяти лет беспрепятственного движения, пишет La Croix.

Как отмечает издание, это историческое событие приобретает особое значение для Франции из-за большого транспортного потока, проходящего через её территорию, в частности, в трёх узловых точках: Дюнкерке, туннеле под Ла-Маншем и порту Кале. Ежегодно в ту или иную сторону канал пересекают в среднем около 30 млн. пассажиров, 5 млн. грузовиков и столько же автомобилей.

В последние несколько недель регион смог вкусить первые плоды того, что ожидает его после брексита. Только 16 декабря почти 8 тыс. тяжёлых грузовиков были вынуждены по несколько часов жать возможности переправиться в Соединённое Королевство.

«Традиционно трафик увеличивается в конце каждого года из-за экспорта праздничных товаров, в том числе вина и шампанского. Но на этот раз явление было гораздо заметнее из-за того, что британские промышленники делают запасы в ожидании предстоящих трудностей», — объясняют таможенники.

Новая ситуация в неменьшей степени затронет 150 тыс. французских компаний, работающих с Соединённым Королевством, подчёркивает газета. Если во времена единого торгового пространства достаточно было одного транспортного талона и накладной, чтобы без малейших формальностей пересечь границу со своим товаром, то с 1 января всё поменяется. Фактический выход Великобритании из Евросоюза означает возвращение товарного контроля. Чтобы справиться с ним, не слишком обременяя компании и перевозчиков, французские таможни серьёзно усилили свой арсенал.

«Почти 600 сотрудников уже наняты и обучены, а ещё 100 появятся в течение 2021 года», — говорится в заявлении министерства финансов. Главная инновация заключается в создании компьютерной системы, взаимодействующей с крупными операторами транспорта (паромными компаниями, туннелем под Ла-Маншем, руководством портов), которая позволит участникам дорожного движения пересечь «умную границу».

«Приоритетным таможенным режимом будет транзит, который позволит отправившемуся из Манчестера грузовику добраться до Лиона без остановки», — подчёркивает таможенная служба. В частности, каждому тяжёлому транспортному средству при регистрации будет присвоен штрих-код, который позволит пересечь границу без каких-либо иных формальностей, за исключением случаев, когда о контроле будет объявлено на дисплее при спуске с парома или железнодорожной платформы.

«Система, которая в настоящее время тестируется британской стороной, основана на том же принципе. Сотрудничество между службами должно обеспечить максимальную проходимость», — обещают представители французской таможни.

Тем не менее, новые ограничения существенно осложнят работу затронутых предприятий, поскольку им необходимо будет предварительно зарегистрироваться в таможне и сообщать о каждом грузе, а также уплачивать пошлину за товар в случае, если Великобритания и ЕС не придут к соглашению.

Государственные службы наращивают число встреч, видеоконференций, практических руководств для распространения информации о новых процедурах и поддержки предприятий в процессе преобразований. «Но если у крупных компаний было время и средства, чтобы подготовиться, многие представители малого и микро-бизнеса, занятые борьбой с последствиями эпидемии ковида, не смогли этого сделать», — предупреждает председатель Торгово-промышленной палаты Франции Филипп Гурден.

По словам газеты, брексит снизит товарообмен между Францией и Соединённым Королевством, составивший в 2019 году €56 млрд,. «Насколько? Трудно сказать, ведь в случае, если соглашение будет достигнуто и если нет, цифры будут разными. Но в любом случае проигрышем будет проигрышем. Для всех», — признают в Министерстве финансов Франции.

Министр экономики Бруно Ле Мэр подсчитал, что брексит обойдётся Франции в 0,1% экономического роста в 2021 году. Для Великобритании эта цифра будет в 6—10 раз больше. «Утешаем себя, как можем», — иронизирует газета.