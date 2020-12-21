 

В NASA одобрили ракету Безоса

21.12.2020, 2:18, Новости дня
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Как информировали представители NASA, разработанная в КБ Blue Origin новая ракета-носитель New Glenn включена в список кандидатов для использования при запусках различных аппаратов в космос. Данный разработчик принадлежит Джеффу Безосу, основателю легендарной онлайн-компании Amazon.

Напомним, что компания Blue Origin была основана еще в 2000 г. Изначально она ставила перед собой задачу по развитию космического туризма.

Ракета New Glenn оснащена двумя основными и одной дополнительной ступенью. Мощности хватит, чтобы вывести на низкую космическую орбиту до 45 тонн груза. Если нужно попасть на геопереходной уровень, массу полезной нагрузки придется снизить до 13 тонн. Однако данный носитель пока не опробован. Первые испытания должны пройти в будущем году.



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