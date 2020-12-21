В РФ создали рекордно мощный ракетный двигатель

21.12.2020, 2:18, Новости дня

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О создании рекордно мощного двигателя сообщили в российской частной компании Success Rockets. По словам разработчика, ни один из негосударственных производителей ракетной техники, не может представить ничего подобного.

Показатель тяги в данном ракетном двигателе составляет 600 килограммов. Среди материалов, использованных для корпуса, есть углеровинг и другие композиты. Благодаря ему, двигатель обладает особой прочностью.

Также сотрудники компании-разработчика заявляют, что могут создать аналогичный ракетный двигатель любого размера. В качестве топлива здесь используется нитрат аммония, который перед сгоранием смешивается с алюминием. В таком составе оно не огнеопасно, пока не попадет в камеру сгорания.