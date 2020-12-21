Полиция Австрии задержала еще двух подозреваемых по делу о теракте в Вене

21.12.2020, 1:30, Новости дня

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Полиция Австрии задержала еще двух человек по подозрению в причастности к теракту в Вене, который произошел в начале ноября. Об этом 20 декабря сообщила Kronen Zeitung.

По данным газеты, один из подозреваемых, гражданин Австрии афганского происхождения. Его поймали в 18 декабря усилиями австрийского антитеррористического подразделения специального назначения Cobra. Следы ДНК мужчины обнаружили на винтовке и патронах, которые использовал ликвидированный террорист.

20 декабря прокуратура сообщила о задержании еще одного человека, добавляет газета.

Теракт в центре Вены произошел вечером 2 ноября. Стреляли в шести локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. Очевидцы рассказывали, что слышали не менее 50 выстрелов.

По данным полиции, стрельбу вел 20-летний Куйтим Фейзулла, у которого было гражданство Северной Македонии и Австрии. Он был судим за участие в террористической организации, освободился досрочно в конце 2019 года. В результате теракта в Вене четыре человека погибли, 22 пострадали. Нападавшего застрелила полиция.

По информации ORF, по этому делу задержали 16 человек, но позже часть отпустили. Сейчас под арестом находится восемь человек.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее “ужасным терактом”. По его словам, республика переживает “тяжелые времена”.

3 ноября террористическая группировка “Исламское государство” заявила, что именно она причастна к этому событию.