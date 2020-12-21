Times – «токсичная внутренняя борьба» — экс-советница Трампа объяснила, почему «русским» хакерам удалось взломать США

21.12.2020, 1:26, Новости дня

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Приписываемая Москве крупная кибернетическая операция против частного и госсектора США стала возможна благодаря политической раздробленности страны. Такое мнение в интервью The Sunday Times высказала бывшая советница Белого дома Фиона Хилл. По её словам, в случившемся виноват не только Трамп, но и его противники-демократы, которые называли действующего президента «нелегитимным и избранным Путиным».



Reuters

На прошлогодних слушаниях по делу об импичменте Дональду Трампу бывшая советница Белого дома Фиона Хилл заявила, что РФ может «вновь вмешаться» в американские выборы. «У нас не хватает времени, чтобы их остановить», — предупреждала она.

Она призывала власти США, в том числе президента, прекратить политизировать «российское кибернетическое вмешательство» и объединиться, чтобы отнестись к нему со всей серьёзностью. Но её слова остались без ответа, пишет The Sunday Times.

В этом году РФ не стала мешать президентским выборам в США. Вместо этого она воспользовалась тем, что всеобщее внимание было приковано к голосованию, и провела «масштабную шпионскую операцию, затронувшую значительную часть американских правительственных организаций», считает издание.

Этот взлом расстроил, но не удивил Хилл. «Это самый старый трюк в мире, — говорит она в интервью The Sunday Times. — Наверное, мы были зациклены на выборах. Поэтому, когда мы увлеклись защитой одного дома, они пробрались в другой».

По словам издания, «масштаб и суровость последней российской операции» потрясли даже некоторых опытных экспертов. Аналитики полагают, что за ней стояло «элитное разведывательное подразделение» Москвы — СВР.

Хакерам удалось проникнуть как в государственные, так и в частные компьютерные системы, после взлома компании SolarWinds, которая производит критически важное программное обеспечение для мониторинга сети. Её продукцией пользуется правительство и многие крупные

американские фирмы.

Предполагается, что «вирус СВР» заразил произведённое SolarWinds программное обеспечение ещё в марте. Microsoft выявила, что в результате взлома были скомпрометированы 40 компаний, правительственных агентств и аналитических центров, включая ядерные лаборатории и Пентагон.

Госсекретарь Майк Помпео возложил ответственность за случившееся на Россию. Но Дональд Трамп в ответном твите попытался «преуменьшить» причастность Москвы и не исключил, что взлом мог совершить Китай, отмечает издание.

По мнению экспертов, потребуется несколько месяцев, чтобы оценить ущерб. При этом полный масштаб взлома, возможно, так никогда и не станет известен.

«Российская операция такого масштаба вызывает множество вопросов. Почему Америка не была подготовлена? Неужели администрация Трампа допустила грубую ошибку? Как должна отреагировать новая администрация Байдена?» — риторически спрашивает The Sunday Times.

Некоторые американские «ястребы» призывают к возмездию. Так, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон считает, что США должны принять «надлежащие ответные меры, чтобы восстановить сдерживание».

Тем не менее, эксперты по кибербезопасности подчёркивают, что, несмотря на свою необычайную значимость, этот взлом представляет собой кибершпионаж, который стал неотъемлемой чертой современного государственного управления. При этом, по-видимому, никакие секретные материалы не были похищены.

«Люди, которые считают, что это политически выгодно, несут чушь, — считает Томас Рид, эксперт по кибербезопасности в Университете Джона Хопкинса. — Нельзя называть произошедшее «атакой» — так выглядит сбор разведданных. У РФ очень хорошо получается им заниматься, возможно, лучше, чем мы думали, но мы делаем то же самое».

«Это прекрасно проведённая шпионская кампания, но реальный вопрос заключается в следующем: почему на её обнаружение ушло девять месяцев? Почему ни одно правительственное агентство США не выявило брешь? Было бы благоразумно задуматься над этим», — полагает он.

Хилл надеется, что взлом станет тревожным сигналом, который разбудит Вашингтон. «Америка в целом недооценивает их [русских]», — считает она.

Экс-советница Белого дома возлагает большую часть вины на «токсичную межпартийную политику», усиленную Трампом. «Президент зациклился на своих интересах и подорвал позицию людей, которые должны были обеспечивать безопасность этих систем», — сказала она, указав на недавнее увольнение Криса Кребса, директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США. Американский лидер расценил как оскорбление то, что чиновник не поддержал его «теорию заговора» о фальсификациях на ноябрьских выборах, напоминает The Sunday Times.

«Вся эта наша внутренняя борьба, постоянные увольнения людей, одержимость идеей, что вмешательство РФ в выборы является мистификацией, высокий уровень коррупции, кумовства и некомпетентности в окружении Трампа. Всё это не помогло ситуации», — добавляет Хилл.

«США должны быть заинтересованы в согласованности действий и строгом последовательном подходе всего государства. У нас же Белый дом поступал наперекор остальным, а действия людей блокировались», — подчёркивает она.

По её мнению, постоянные нападки оппозиции на президента тоже сыграли свою негативную роль. «Другая сторона также несёт ответственность. Называя Трампа нелегитимным и избранным Путиным, демократы вынудили его защищаться», — признаёт Хилл.

По мнению издания, РФ «не может сравниться» США ни в экономическом, ни в военном отношении. Она, вероятно, уступает Америке и по своим возможностям в киберпространстве. Тем не менее, благодаря тщательно продуманной хакерской операции, Москва, похоже, одержала «асимметричную победу».

«Это беспроигрышная ситуация для России, — предполагает Хилл. — Они получили информацию, потом их обнаружили, и всех впечатлили их возможности».

На её взгляд, конечная цель РФ — увеличить своё влияние. «Это способ стать признанным крупным игроком. Они хотят показать, что они являются эквивалентом ядерной державы в киберпространстве. Они хотят сесть с нами за стол и провести серьёзные переговоры», — уверяет Хилл.