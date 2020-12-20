Рекордное число случаев заражения коронавирусом выявили в Британии

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20.12.2020, 23:50, Новости дня
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Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 35,9 тысяч – это рекордный показатель для Королевства с начала пандемии, свидетельствуют данные британского правительства.

Днем ранее в королевстве было отмечено чуть больше 27 тыс. случаев заражения. Предыдущий антирекорд – 35,3 тыс. случаев – был установлен 17 декабря, однако тогда в статистику были включены ранее не учтенные из-за технической ошибки случаи инфицирования в Уэльсе, передает РИА «Новости».

Число летальных исходов за последние сутки составило 326 (по сравнению с 534 в субботу). В общей сложности в Великобритании умерли 67,4 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования превысило 2,04 млн. За последние семь дней число выявляемых в стране случаев заражения выросло на 51% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявлением нового, мутировавшего варианта коронавируса, о котором 14 декабря сообщил глава Минздрава Мэтт Хэнкок. По его словам, предварительный анализ показывает, что он распространяется быстрее до сих пор известных штаммов.

В субботу правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. В ответ на это Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия, Германия, Швеция, Эстония, Израиль и ряд других стран объявили о закрытии границ с Великобританией.



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