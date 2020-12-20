Доктор предупредил об опасности закусывания алкоголя жирной пищей

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20.12.2020, 23:00, Разное
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Юрий Сиволап, доктор медицинских наук, напомнил об опасности, которая появляется при закусывании алкоголя жирной пищей. Подобная привычка может вызвать приступ острого панкреатита, который при определенных факторах может быть смертельно опасным.
Чрезмерное употребление спиртных напитков и жирной пищи в период новогодних празднований неблагоприятно отражается на здоровье людей. Особенно страдает поджелудочная железа, появляются бессимптомное кишечное кровотечение. Часто, чтобы замедлить всасывание алкоголя, люди пытаются съедать разносолы, считая, что это притупляет воздействие алкоголя. Но если употребляемых блюд окажется много, то поджелудочная железа получит двойную нагрузку, поэтому этим способом люди не сглаживают дефекты алкоголя, а только увеличивают степень опасности. Эксперт напоминает, что при гнойном панкреатите с омертвением поджелудочной, гибель человека настает через несколько часов.

Инсульт или острый инфаркт миокарда часто бывают утром после гулянья, когда в организме происходит «отмена алкоголя». При таком состоянии поднимается артериальное давление, сужаются коронарные сосуды, отмечается нарушение сердечного ритма. Доктор советует проявлять умеренность в выпивке и не употреблять жирную пищу во время застолья.



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