 

C подконтрольных Баку территорий вернулись домой шестеро армянских солдат

20.12.2020, 22:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Воевавшие в Нагорном Карабахе шестеро армянских солдат, оставшиеся на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после окончания боевых действий, вернулись домой, сообщил лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян.

«Сегодня в результате поисковых операций, проведенных на подконтрольных противнику территориях, шесть наших призывников, героически сражавшихся в безвестности более 70 дней, вернулись на родину. Хочу выразить свою признательность президенту РФ Владимиру Путину, при чьем личном участии интенсивно продолжаются поиски без вести пропавших и передача тел погибших», – сообщил Арутюнян, передает ТАСС.

Лидер непризнанной НКР поблагодарил также командующего российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

С начала ноября война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. 21 ноября министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян подписали документы, регламентирующие действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Пропавшие в горах Сочи дети нашлись живыми

29.10 / Власти Германии допустили версию теракта после наезда автомобиля на пешеходов

12.07 / Путин заявил, что отношения между Украиной и РФ испортились не из-за Крыма

12.10 / Оппозиция предложила белорусам митинговать в метро

26.07 / После извинений Канье Уэста перед Кардашьян к нему в поместье приехали медики

06.09 / Тихановская отказалась объяснять отъезд из Белоруссии в Литву

09.09 / Мининфраструктуры Украины ставит целью снизить смертность от ДТП на 30%

14.09 / Компании Mercedes-Benz грозит запрет на продажу авто в Германии

10.09 / Девушка написала заявление на предложившего раздеться на собеседовании работодателя

08.07 / Вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска