 

«Британский» вариант коронавируса обнаружен в Италии

20.12.2020, 22:56, Новости дня
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Новая мутировавшая разновидность коронавируса обнаружена у прибывшего в Рим из Великобритании итальянца, информирует министерство здравоохранения страны.

Геном вируса SARS-CoV-2, встречавшийся в последние недели в Великобритании, выделен специалистами военного госпиталя Челио в Риме, передает РИА «Новости».

«Пациент и его партнер, которые вернулись из Великобритании несколько дней назад рейсом, приземлившимся в римском аэропорту «Фьюмичино», находятся в изоляции и вместе с другими членами семьи и близким кругом контактов соблюдали все процедуры, установленные министерством здравоохранения», – говорится в сообщении минздрава.

На этом фоне министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что страна закрывает аэропорты для прилетов из всех аэропортов Великобритании до 6 января и вводит запрет для всех, кто находились в этой стране в течение последних двух недель.

«Я подписал новое постановление, которое запрещает рейсы, вылетающие из Великобритании, и запрещает въезд в Италию тем, кто побывал в Великобритании в течение последних 14 дней. Любой, кто уже находится в Италии после прибытия оттуда, должен сдать тест», – сказал Сперанца.

Как объяснил министр в эфире телеканала Rai3, обязательство пройти один из двух вариантов тестирования (на антигены или молекулярную диагностику) распространяется как на побывавших в Великобритании, так и оказавшихся в ней транзитом. Возможные зараженные будут доставлены в римский институт Spallanzani для изучения.

С понедельника все итальянцы, возвращающиеся из туристической поездки из-за рубежа, должны будут пройти карантин. Аналогичная мера до 6 января продлится и для иностранных туристов, прибывающих на Апеннины.

В субботу правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения более заразного штамма коронавируса. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. В ответ на это Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия, Германия, Швеция, Эстония, Израиль и ряд других стран объявили о закрытии границ с Великобританией.



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