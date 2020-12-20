Ученые сообщили о вреде кофе на голодный желудок

20.12.2020, 22:00, Разное

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Британские исследователи из Батского университета узнали, что кофе вредно пить на голодный желудок. Подобная привычка провоцирует метаболический ответ на гормон инсулин и приводит к развитию сахарного диабета.

Учеными был проведен эксперимент, в котором одна группа добровольцев пили кофе сразу после пробуждения, а второй группе давали напиток после завтрака. Далее эксперты проводили исследование анализов крови испытуемых. Они показали, что у участников первой группы усвояемость глюкозы была значительно хуже.

Специалисты после опытов пришли к выводу о том, что кофе, которое выпивают на голодный желудок, мешает метаболизму. Из-за этого физиологи советуют пить бодрящий напиток только после приема пищи.