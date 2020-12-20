Ученые рассказали, что подавляющий чувство голода гормон помогает бороться с ожирением

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20.12.2020, 22:00, Разное
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Специалисты Центра диабета в Мюнхене проводили опыты и узнали, что применение гормона, который подавляет аппетит, помогает сражаться с лишним весом. Исследователи проверяли его эффективность на животных и людях.
Сотрудники Цента вводили гормон, который подавляет чувство голода, обезьянам и грызунам. Стало очевидным, что после его применения у приматов и мышей снизился аппетит. Далее исследователи приняли решение провести опыты и на людях.

Специалистами были проанализированы исследования, где участвовали люди с лишним весом. У добровольцев фиксировали уровень гормона до приема еды и после нее. Как оказалось, у добровольцев с нормальным весом после приема пищи повышался уровень гормона сытости, а у других людей уменьшался. После разбора новых данных исследователи поняли, что гормон выступает помощником в борьбе с ожирением.



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