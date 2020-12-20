Регистрацию вакцины от COVID Центра Чумакова отложили на февраль

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20.12.2020, 21:56, Новости дня
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Регистрация вакцины от COVID, разработанной Научным центром имени Чумакова, отложена на февраль из-за того, что надо было дождаться начала работы участка для производства вакцины, рассказал гендиректор Центра Айрат Ишмухаметов.

«Считали необходимым, чтобы к моменту регистрации вакцины у нас был под нее свой производственный участок. И мы такой участок сформировали. У нас теперь есть отдельный производственный цех, который заработает в феврале. В том случае, конечно, если документы, которые мы сейчас готовим, в минздраве сочтут убедительными для выдачи регистрационного удостоверения», – сказал в интервью «Российской газете» Ишмухаметов.

Он также отметил, что центр к середине декабря получил «совершенно четкое понимание, что наша вакцина безопасна».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что против новой коронавирусной инфекции в РФ зарегистрировано две вакцины, еще одна вакцина разрабатывается и проходит стадию клинических исследований Научным центром имени Чумакова Минобрнауки, эти клинические исследования планируется завершить до конца декабря этого года.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от COVID-19. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время РФ разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.



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