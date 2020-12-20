Москвичам посоветовали не ждать морозов и снегопада на Новый год

20.12.2020, 21:56, Новости дня

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Метеорологи изучили прогнозы погоды в новогоднюю ночь в Москве за несколько десятилетий и пришли к выводу, что жителям столицы не стоит рассчитывать на суровые морозы и обильные снегопады в ночь на 1 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Метеоролог призвал москвичей не верить прогнозам на Новый год, которые появляются в настоящее время, так как вероятность их оправдываемости такая же, как у «прогнозов на 100 дней вперед». Достоверный прогноз появится не раньше, чем за неделю, передает ТАСС.

«Для того чтобы у москвичей было представление о том, какой бывает новогодняя погода, мои коллеги изучили статистические данные. Средняя ночная температура во второй половине XX века 1 января была минус 9,1 градусов, а за последние 20 лет – минус 7,1 градуса. На 2 градуса, таким образом, температура повысилась», – сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, начало года с плюсовой температурой не является большой редкостью. Количество осадков же в новогоднюю ночь в XXI веке уменьшилось примерно на 40%. «Среднее суточное количество осадков в прежние годы составляло 1,5 мм, а в нынешнем веке – 1,1 мм. То есть температура в новогоднюю ночь повысилась, а количество осадков уменьшилось практически на 40%», – отметил метеоролог.

Достаточно частым явлением в текущем веке стали бесснежные праздники. Снег на улицах города практически отсутствовал, например, в прошлом году. «Практически отсутствовал снежный покров в 2008 году – 2 сантиметра, в 2014 и 2016 годах – 3 сантиметра, в 2020 году – 1 сантиметр, а в 2018 году снега не было вообще», – напомнил Вильфанд.

Тем временем ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце следующей недели в Москве выпадет половина месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 20 сантиметров.