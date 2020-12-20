Мнение: Кожаным мешкам на проводе посвящается

20.12.2020, 21:28, Разное

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I закон робототехники гласит, что робот не может причинить вреда человеку.

Фига с два не может, скажу я вам!

-Ты не можешь написать картину или придумать симфонию!, – говорил Уилл Смитт в том самом меме, где робот ему отвечал, что он тоже так себе художник и композитор. Именно тогда нами было получено доказательство, что первый закон робототехники – бред сивой кобылы.

Только вот то был фильм, а я вам сейчас навалю немного реальности по данной теме.

Многие из нас уже могли встречаться с такой вещью, как роботизированный автоответчик в различных организациях, типа банков, госструктур и прочих инстанций, где путь на цифровизацию установлен с самого «верху», однако, как это у нас бывает, все благие дела заканчиваются пыткой для населения из-за отсутствия вменяемого алгоритма работы.

Итак, место действия – больница, где я поневоле оказался ввиду некоторых проблем со здоровьем, вокруг – люди сидят, а от жены приходит странное сообщение: «Мне из банка позвонил отдел взыскания, срочно свяжись с ними».

Нужно отметить, что в этот день была дата платежа по мелкому кредиту, на счёт которого я уже внёс деньги и просто ждал очередного уведомления об оплате, которое, кстати, было(!), однако, как выяснилось позже, оплата прошла не так гладко, как хотелось бы.

Предвкушая неимоверно приятную беседу по теме, о которой я ни сном ни духом, я набираю телефон банка:

–Добрый день! Вас приветствует «Банк ГнилаяПодкова» и я – ваш личный ассистент! Если вам нужно узнать о кредитных продуктах нашего банка – нажмите «1». Если у вас имеется другой вопрос, вы можете прямо задать его мне после звукового сигнала!*пиии*

–Соедини с оператором, – полушепотом говорю ему я, а то стыдно как-то: людей вокруг – тьма, а такие вопросы всё-таки достаточно деликатны, как по мне.

–Простите, ваш запрос непонятен. Повторите ваш запрос после звукового сигнала, – сообщает этот алгоритмический тролль, копируя поведение фармацевта Зины, когда приходишь в аптеку за презервативами в 16 лет.

–Соедини с оператором!, – гневно ору я шепотом в трубку.

И вот тут-то я выпал в осадок:

-Уважаемый клиент! Ожидание оператора может занять приличное количество времени! Я – ваш личный ассистент и могу ответить на любой ваш вопрос и помочь вам!, – издевается этот продукт отсталой мысли оптимизации процессов call-центра, прикидываясь добреньким.

Дай, думаю, попытаю судьбу и спрошу его прямо. Собравшись с силами, выдаю:

–Кредитная задолженность.

Ответ, что называется, убил:

-Уважаемый клиент! По вашему счёту имеется задолженность *сумма голослм гугол_дикторши*. Погасите её удобным способом – в банке или через приложение. Хорошего дня, спасибо за обращение в наш банк!*пик-пик*

В этот момент хотелось сделать ребут этому складскому выкидышу Boston Dynamics и задать пару вопросов автору данного автоответчика, который прописал завершение беседы с роботом без каких-либо аналогов, вроде: «Если остались вопросы – ожидайте ответа оператора» и т.п. То есть человек просто получил деньги, очень большие деньги, за плохо выполненную работу.

Плотно подумав (благо, время в очереди идёт медленно), я решил быть настойчивее и потребовать соединить с оператором не один, а два раза – и, о чудо, всё сработало!

Как оказалось на деле, эти коршуны не досчитались 29 рублей процентов, которые в этот раз почему-то автоматически не были включено в ежемесячный платёж.

Сказать, что сиденье стула полыхает при написании этого поста – это не сказать ничего! Такого тупого робота – это надо ещё поискать! Ждём через пару десятков лет курьеров Деливери и Яндекса в карбоновой оболочке, которые пытаются найти нужный подъезд в подмосковной новостройке, откровенно тупя на ходу только потому, что как код не пиши, а «русской смекалки» это машине всё равно не добавит.