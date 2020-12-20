Мнение: “Один пояс – один путь”. Первый поезд из Турции прибыл в Китай.

20.12.2020, 21:12, Разное

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Первый грузовой поезд из Турции в Китая прошел по транспортному коридору в рамках китайской стратегии "Один пояс – один путь".

Поезд отправился из Стамбула 4 декабря и преодолел расстояние в 8 693 км через Турцию, Грузию, Азербайджан, Каспийское море и Казахстан, чтобы добраться до китайского города Сиань.

Согласно заявлению министерства иностранных дел Турции во время отъезда, он следовал по Транскаспийскому среднему коридору Восток-Запад по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Путешествие включало более 2300 километров (более 1440 миль) в Турции, 220 километров (около 135 миль) в Грузии, 430 километров (более 265 миль) в Азербайджане, 420 километров (около 260 миль) через Каспийское море, 3200 километров ( почти 1990 миль) в Казахстане и 2100 километров (более 1300 миль) в Китае.

Стоит отметить, что некоторое время Турция пробавлялась риторикой про "адски угнетаемых" уйгуров в Китае, но после укрепления экономических связей с Китаем, это повесточку быстренько свернули, даже несмотря на то, что среди "зеленых" в Сирии, воюют и банды уйгурских джихадистов (воюют в основном в горной Латакии и юго-западном Идлибе). Эрдоган, как великий оппортунист, выбрал деньги. Также Турция очень довольна тем, что Китай включил Транскаспийский коридор в общую структуру инициативы ОПОП.

Старт движения был осенью прошлого года, когда первый поезд из Китая прошел в Европу.

Китай достаточно методично развивает свои транспортные и экономические "коридоры" в Евразии.

Главное помехой для этих планов являются действия США по разжиганию нестабильности в Евразии, путем интервенций, цветных революций и поддержки террористических группировок.

Подробнее этот процесс рассматривал в начале декабря вот в этом материале https://colonelcassad.livejournal.com/6375998.html