 

Доктора напомнили, от какого продукта нужно отказаться ради долголетия

20.12.2020, 21:06, Разное
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Доктора заявляют, что существует много продуктов, которые вредят организму. Если отказаться от некоторых из них, то можно не только оздоровить организм, а и прожить намного дольше.
Специалист доктор Джейк Уильямс считает, что людям, прежде всего, стоит навсегда отказаться от спиртных напитков – это поможет оздоровить весь организм и даже восстановить печень. Если на протяжении многих лет человек употреблял алкоголь, то этот орган сильно повреждается, снижается его функция фильтрации токсинов. Британские медики полагают, что спиртные напитки – источники сердечно-сосудистых болезней, неполадками с пищеварительной системой. Если алкоголем злоупотребляют мужчины, то у них страдает эректильная дисфункция, а у женщин появляются проблемы с фертильностью, если они находятся в репродуктивном возрасте.

Также употребление алкоголя препятствует нормальному усвоению минералов и витаминов из пищи, ослабляется иммунитет, увеличиваются риски появления тяжелых болезней. Повышается и вероятность онкологических процессов горла, гортани, пищевода, груди у пьющих людей. Эксперт заявляет, что алкоголь оказывает влияние и на психику, увеличивая тревожность и депрессию.



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