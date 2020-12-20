Фильм Кончаловского выиграл фестиваль российских фильмов в Польше

20.12.2020, 21:02, Новости дня

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Победителем четырнадцатого фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей» стал фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» о забастовке рабочих в советском Новочеркасске.

Второе место заняла драма Андрея Смирнова «Француз». Свою картину автор посвятил Александру Гинзбургу (1936-2002) – диссиденту, правозащитнику, независимому издателю, который из-за своих взглядов и деятельности был репрессирован КГБ, передает РИА «Новости».

Третье место присуждено драме Филиппа Юрьева «Китобой». Эта картина удостоена номинации «лучший фильм» программы Giornate degli Autori на Венецианском фестивале, премии за режиссуру на ОРКФ «Кинотавр», приза за лучшую мужскую роль на ОРКФ «Кинотавр».

«Китобой» – это полнометражный дебют Филиппа Юрьева. Драма рассказывает историю о столкновении двух очень далеких, хотя географически довольно близких, миров: Соединенных Штатов и коренных чукчей, живущих на Чукотском полуострове.

В конкурсе документальных фильмов первое место заняла картина «Человек неунывающий» Андрея Кончаловского.

Отмечается, что герои этого фильма складывают причудливую мозаику современной российской жизни и словно ведут диалог друг с другом – темы, которые они обсуждают и которые заложены в авторских вопросах, для всех общие: смысл бытия, место человека в мире, патриотизм, вера, грех, счастье.

Фильм «Дорогие товарищи!» вышел в широкий прокат в РФ 12 ноября. Киноленту выдвинули на премию «Оскар» от России. Режиссер фильма Андрей Кончаловский сомневался, что киноленту поймут за рубежом.