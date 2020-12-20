В Петербурге осталось всего 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом

20.12.2020, 20:58, Разное

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В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга осталось 27 (или 0,5%) свободных «ковидных» коек, говорится в отчете межведомственного координационного совета города.

На минувшей неделе в Петербурге были заняты 10 145 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас в больницах заняты 10504 «ковидные» койки. На 2444 из них находятся пациенты с тяжелыми симптомами болезни, на 7448 — со среднетяжелыми, а на 612 — с легкими.

График: Правительство Санкт-ПетербургаОБНОВЛЕНО

Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил ТАСС, что информация правительства города «отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки». Во вторник власти обещают открыть 8-й павильон «Ленэкспо» и разместить там 474 койки для больных коронавирусной инфекцией.

Согласно подсчетам РБК, Санкт-Петербург находится на первом месте среди всех субъектов РФ по коэффициенту заболеваемости COVID-19. Издание подсчитало число выявленных случаев на тысячу человек за последние 30 дней перед 20 декабря. Сейчас коэффициент заболеваемости в городе составляет 19,5.

С октября по начало декабря на первом месте по заболеваемости находилась Республика Алтай (коэффициент 20,7 на 15 ноября и 13,7 на 20 декабря). После этого на первое место поднялась Карелия.

15 декабря власти Петербурга сообщили, что в инфекционных больницах города свободными оставались 4% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

В начале декабря Смольный ввел ряд новых ограничений и запретил работу предприятий общественного питания, музеев и театров в новогодние праздники, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов признал, что город близок к «полному локдауну».

Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 197 тысяч жителей города, болезнь унесла 6767 жизней.