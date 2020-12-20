В Беларуси задержан 18-летний администратор Telegram-канала – МВД

20.12.2020, 20:54, Новости дня

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В Беларуси 18-летний студент задержан за администрирование Telegram-канала “Каратели Молодечно”. Об этом 20 декабря сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

По ее словам, в канале размещали персональные данные представителей силовых органов и агитацию в участии в протестах на территории Минской области.

“В своих постах задержанный призывал к погромам и обучал способам их совершения, делился с участниками ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта. Информацию дублировал и в других деструктивных чатах”, – говорится в сообщении.

По информации МВД Беларуси, среди потерпевших от размещенных сведений в Telegram-канале оказался руководитель одного из следственных подразделений города Молодечно. Задержанный распространил о нем “ложные порочащие сведения”, отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное по ст. 188 Уголовного Кодекса Беларуси (клевета).

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.

16 декабря послы стран ЕС одобрили третий пакет санкций против Беларуси.