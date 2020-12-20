 

Исторический максимум. Стоимость биткоина превысила $23 тыс.

20.12.2020, 20:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Курс биткоина 20 декабря вырос до своего исторического максимума и составил $23,7. Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

В течение дня стоимость криптовалюты выросла с $23,085 тыс.

Предыщущая рекордная цена за биткоин была зафиксирована 16 декабря, курс вырос до $20,8 тыс. Ранее максимальная цена была зафиксирована в 2017 году – тогда стоимость биткоина достигала $19,66 тыс.

Скриншот: coindesk.com

По информации Reuters, в 2020 году стоимость биткоина выросла более чем на 170% благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты.

Агентство отметило, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Bloomberg – Филиппины рассчитывают присоединиться к финальной стадии испытаний «Спутник V» уже в этом году

20.08 / Столтенберг обеспокоился из-за конфликта Турции и Греции в Средиземноморье

19.08 / Компании США и Европы потратят на вывод производства из Китая 1 трлн долларов

18.11 / США выводят из Ирака и Афганистана часть войск

06.10 / Инфицированный COVID-19 Трамп вернулся из медцентра в Белый дом

29.08 / В РФ продажи люксовых автомобилей с пробегом снизились на 3%

29.07 / Кремль анонсировал «большое совещание» Путина по эпидемиологической обстановке

11.08 / В центре Бреста начались столкновения с ОМОНом

04.08 / Американский конгрессмен заявил, что Трамп не намерен «мирно» покинуть должность после выборов

15.10 / В Германии проходит тайная подготовка к ядерной войне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска