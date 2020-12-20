 

Мнение: Чем опасна российская вакцина от COVID-19?

20.12.2020, 20:24, Разное
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У президента Украины Владимира Зеленского, который и сам переболел коронавирусом,  нет ответа на вопрос, почему украинцы не могут привиться российской вакциной?  Он так и сказал в интервью газете The New York Times, что отказ Украины от российской вакцины против коронавируса «невозможно объяснить согражданам». Тем более, когда США и ЕС не дают Киеву свои препараты для борьбы с COVID-19.

Прекрасно понимаю Зеленского. Он все-таки глава государства, не может гнать пургу, что у российской вакцины серьезная побочка типа того, что привитые «Спутник V» не задаются вопросом «чей Крым?», что привитым  вакциной «Спутник V» вместе с вакциной вкалывают и микробы имперского величия и махрового ватничества…

Что еще интересно в интервью Зеленского The New York Times? Оказывается, Киев намерен добиться получения первых партий вакцины уже в начале 2021 года. Потому что «излишки вакцины» есть в Великобритании, США, Франции, Италии и Германии. И над этим заданием, оказывается, усиленно работают дипломаты, спецслужбы и правительство Украины.

На счет дипломатов и правительства все понятно… Но причем тут спецслужбы Украины? Им поручили выкрасть вакцину и доставить на Украину?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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