Мнение: День рождения ВЧК

20.12.2020, 20:18, Разное

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«Господа капиталисты, российские и иностранные! Мы знаем, что вам этого учреждения не полюбить. Еще бы!

Оно умело ваши интриги и ваши происки отражать как никто, в обстановке, когда вы нас удушали, когда вы нас окружали нашествиями, когда

строили внутренние заговоры и не останавливались ни перед каким преступлением, чтобы сорвать нашу мирную работу (с) Ленин

В этот день, в 1917-м году усилиями Феликса Эдмундовича Дзержинского родилась наша любимая "Кровавая Гэбня", которая тогда называлась ВЧК.



Названий сменилось с тех пор очень много, но исходная точка отсчета именно 20 декабря. От царской охранки отсчета никто не ведет, хотя казалось бы…

Даже после уничтожения СССР, гос.безопасность у качестве точки отсчета берет именно создание ВЧК и структуру, которой руководил "Железный Феликс", который ныне весьма популярен среди современных силовиков.

Из протокола № 21 заседания СНК об организации, структуре и составе ВЧК

7 декабря 1917 г.

Председательствует В. И. Ленин.

Слушали:

9. Доклад Дзержинского об организации и составе комиссии по борьбе с саботажем.

Состав комиссии (еще неполный):

1) Ксенофонтов, 2) Жиделев, 3) Аверин, 4) Петерсон, 5) Петерс, 6) Евсеев, 7) Трифонов В., 8) Дзержинский, 9) Серго? 10) Василевский?

Задачи комиссии:

1) Пресек., и ликвидир. все контрреволюционные и саботажнические попытки и действия по всей России, со стороны кого бы они ни исходили.

2) Предание суду Революционного трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и выработка мер борьбы с ними.

3) Комиссия ведет только предварительное расследование, поскольку это нужно для пресечения.

Комиссия разделяется на отделы:

1) информационный,

2) организационный отдел (для организации борьбы с контрреволюцией по всей России и филиальных отдел.,

3) отдел борьбы.

Комиссия сконструируется окончательно завтра. Пока действует Ликвидационная комиссия Военно-революционного комитета. Комиссии обратить в первую голову внимание на печать, саботаж, к. д., правых с.-р., саботажн. и стачечн.

Меры – конфискация, выдворение, лишение карточек, опубликование списков врагов народа и т. д.

Постановили:

Назвать комиссию – Всероссийской чрезвычайной комиссией при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем и утвердить ее.

Опубликовать.

В. И. Ленин и ВЧК. М., Изд-во политической литературы. 1975. С. 23–24

Ну а в историческом масштабе, это одна из тех структур, без которой победа в гражданской войне и создание СССР были бы затруднительным, хотя мало кто понимал в декабре 1917 года. что небольшая группа людей в кожанках и шинелях со временем превратиться в одну из сильнейших спецслужб мира.

Революции был нужен карающий меч и он появился, в том числе и потому, что у ее истоков оказался такой человек как Дезржинский, который наглядно иллюстрирует роль личности в истории.

«1. Работа чекистов тяжелая, неблагодарная (в личном отношении), очень ответственная и важная в государственном, вызывающая сильное недовольство и отдельных лиц и саботажных учреждений. Вместе с тем – работа, полная искушений на всякие злоупотребления властью, на использование своего положения и одного факта службы в ЧК для личных выгод.

2. Чтобы чекист мог выполнить свои обязанности и остаться твердым и честным на своем пути, для этого необходима постоянная товарищеская поддержка и защита со стороны председателя, членов коллегии, заведующих отделами и т. п.

Но, с другой стороны, слабые на искушения товарищи не должны работать в ЧК. И защита, и укрывательство тех, кто впал в искушение и злоупотребил своей властью для своей корысти, – недопустимы и преступны троекратно. Совершает преступление тот председатель и заведующий, который замазывает и покрывает преступление чекиста… Чтобы выполнить свои обязанности для революции, чтобы быть в состоянии защищать и оказывать поддержку своим сотрудникам в их тяжелой борьбе, – для этого ЧК должна беспощадно и неуклонно отбрасывать от себя слабых и наказывать жестоко совершивших преступление».

«Отбросить и уничтожить всякую склоку, подкапывания, сплетни в своей среде», – писал Дзержинский в одном из приказов. В другом документе (записка товарищу) он признавался:

«Я ужасно дорожу миром у нас, дружность, по-моему, – необходимое условие успеха и силы нашей».

Феликс Эдмундович всегда призывал чекистов высоко блюсти свою честь, корректно и вежливо обращаться даже с закоренелыми врагами государства. Для сотрудников ВЧК была введена разработанная Дзержинским инструкция о производстве обысков и арестов.

«Пусть все те, – указывалось в ней, – которым поручено произвести обыск, лишить человека свободы и держать его в тюрьме, относятся бережно к людям, арестуемым и обыскиваемым, пусть будут с ними гораздо вежливее чем даже с близким человеком, помня, что лишенный свободы не может защищаться и что он в нашей власти. Каждый должен помнить, что он представитель Советской власти, и что всякий его окрик, грубость, нескромность, невежливость – пятно, которое ложится на эту власть».

В «Памятке сотрудникам ВЧК» говорилось:

«Что должен помнить каждый комиссар, следователь, разведчик, работая по розыску. Быть всегда корректным, вежливым, скромным, находчивым. Не кричать, быть мягким, но, однако, нужно знать, где проявлять твердость. Прежде, чем говорить, нужно подумать. На обысках быть предусмотрительным, умело предостерегать несчастья, быть вежливым, точным до пунктуальности.

Каждый сотрудник должен помнить, что он призван охранять советский революционный порядок и не допускать нарушения его; если он сам это делает, то он никуда не годный человек и должен быть исторгнут из рядов Комиссии.

Быть чистым и неподкупным, потому что корыстные влечения есть измена Рабоче-Крестьянскому государству и вообще народу. Быть выдержанным, стойким, уметь быстро ориентироваться, принять мудрые меры.

Если ты узнаешь о небрежности и злоупотреблении, не бей во все колокола, так как этим испортишь дело, а похвально будет, если ты их тихо накроешь с поличным, а затем к позорному столбу перед всеми.

Храни, как зеницу ока, данные тебе поручения».

(с) Из книги "Дзержиский и Государственная Безопасность".



Весьма актуальная по нынешним временам цитата. Прошло почти 100 лет, а проблема существует.

С праздником, товарищи!