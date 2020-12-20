Учеными открыли способ изменения генов с помощью медикаментов

20.12.2020, 20:12, Разное

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Американские исследователи открыли способ с помощью медикаментов изменять гены. Эксперименты с лабораторными мышами подтвердил теорию перепрофилирования лекарств.

Разработка принадлежит сотрудникам Чикагского Университета Иллинойса. Если в ходе дальнейшей работы выдвинутая теория подтвердится, это может стать настоящим переворотом для лечения наследственных и генетических заболеваний. Особенностью разработки является то, что эффективное лечение можно производить, не изобретая новых препаратов. Новая методика позволит применять уже имеющиеся лекарства путем их перепрофилирования. Согласно статье, опубликованной в издании Science Translational Medicine, каждый ген человеческой ДНК имеет пару, из который одна достается от матери, вторая от отца.

Целый ряд заболеваний вызывается некорректной работой одного из таких генов либо сбоем во всей ДНК. Поэтому исследователи искали путь укрепить или «отремонтировать неработающую копию. Для проведения эксперимента исследователи вызвали у лабораторных мышей глазное заболевание аниридию, вызывающее поражение радужной оболочки и расстройства зрения. При таком недуге одна из копий гена PAX6 не работает, тогда как другая функционирует без сбоев. Применив ингибиторы MEK для усиления PAX6, специалисты увеличили в глазах экспрессию гена. Введя соответствующие лекарства, развитие глаз у мышат нормализовалось, роговица имела большую прозрачность и меньше рубцов.

При этом работу медикаментов возможно улучшить, если принять их в определенное время. Утро или вечер коррелируется с активной деятельностью ряда генов. Например, таблетки от болезней печени наиболее эффективны вечером после шести часов, препараты, при меняемые при заболевании легких лучше пить ближе к обеду, а кардиосредства – утром. У почти 50% из 250 самых популярных лекарств отмечается такая разница в эффективности, зависящая от того, когда они приняты. Некоторые же из них и вовсе теряют пользу, если их больной выпивает во время отсутствия активности генов.