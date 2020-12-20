Власти Петербурга заявили о расширении коечного фонда

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20.12.2020, 20:09, Новости дня
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Павильон временного госпиталя «Ленэкспо» почти на 500 мест для пациентов с коронавирусом планируется открыть в Петербурге 22 декабря, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

«Распространенная рядом информационных агентств информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки», – говорится в сообщении, опубликованном на странице комитета «ВКонтакте».

В пресс-службе отметили, что коечная мощность для пациентов с COVID-19 в ближайшее время будет расширяться. «Во вторник планируется ввести 8-й павильон «Ленэкспо» (474 койки для больных средней тяжести). Ожидается решение Минздрава РФ о разворачивании дополнительных коек в ряде федеральных учреждений», – добавили в ведомстве.

Ранее Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса сообщил, что число свободных коек для пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге составляет менее 1% от количества общих мест.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 тыс. 948 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,8 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7 тыс. 263, Санкт-Петербурге – 3 тыс. 759, Московской области – 1 тыс. 539.



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