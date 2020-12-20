Мнение: Война в Ла-Манше, советский или российский самолёт и страны-укрывища

20.12.2020, 20:08, Разное

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1. Ситуация вокруг Брекзита становятся всё более угрожающей. Британцы создают запас еды на случай возможной «континентальной блокады», а также готовятся к возможным морским сражениям с силами континентальных держав. Похоже, мы возвращаемся во времена наполеоновских войн (а то и Столетней войны, с учётом бушующей в мире эпидемии):

https://ria.ru/20201214/brekzit-1589017209.html

The Times сообщает: “Полиция Королевского военно-морского флота получит право арестовывать французских и других рыбаков из ЕС, которые незаконно заходят в воды Великобритании, в случае выхода Великобритании из ЕС без дипломатической сделки. Правительство готовит закон, расширяющий полномочия военно-морской полиции, чтобы ее сотрудники могли подниматься на борт иностранных судов и арестовывать рыбаков на фоне опасений силовых столкновений в Ла-Манше. Королевский флот также готов развернуть четыре патрульных корабля, чтобы останавливать и даже конфисковывать рыболовецкие суда ЕС, если они незаконно заходят в Ла-Манш после выхода из ЕС без сделки”.

Нельзя не заметить — если ситуация дошла до того, что готовятся силовые операции по захвату европейских рыбаков и их судов, то это явный признак: отношения по линии Лондон — Брюссель дошли до точки откровенной взаимной ненависти и отказа от соблюдения даже минимального уровня приличий во имя сохранения былой “общеевропейской солидарности”.

С учетом того, что сам Джонсон еще в сентябре обвинял Евросоюз в подготовке (вероятно, морской) продовольственной блокады Великобритании и особенно Северной Ирландии, можно сделать вывод: перед нами не сиюминутный эксцесс, а результат системной деградации отношений между Великобританией и ЕС — обе стороны рассматривают оппонентов исключительно через призму нанесения максимального ущерба.

Может показаться, что стороны конфликта ведут себя сравнительно нерационально: с точки зрения стратегических интересов Евросоюза создание себе еще одного врага — плохая идея, а уж с точки зрения интересов Великобритании превращение Евросоюза в вечный источник проблем и сложностей — идея еще хуже. Проблема в том, что на самом деле обе стороны ведут себя рационально, просто руководствуются специфической логикой: Евросоюзу, во избежание угрозы повторения Brexit в исполнении Италии, Финляндии или Польши с Венгрией, нужно нанести Великобритании максимально возможный ущерб. Каждый сюжет о перебоях с продовольствием в Великобритании, если смотреть на него с точки зрения фанатиков европейской интеграции, это агитационный материал, направленный на создание у жителей Евросоюза простого и понятного рефлекса: “если проголосуете за выход из ЕС, вам нечего будет есть, денег не будет и аспирина в аптеках — тоже”.

Если же смотреть на ситуацию глазами Бориса Джонсона, то все еще проще: предложения по урегулированию выхода Великобритании из Евросоюза, которые бы позволили сохранить какое-то более-менее адекватное экономическое сотрудничество и взаимный доступ на европейский и британский рынки, содержат требование того, чтобы Великобритания фактически соблюдала все установки Брюсселя в плане экономического стимулирования (то есть его отсутствия), технических регламентов и элементов регулирования внутреннего рынка труда — во избежание превращения Великобритании в источник более дешевой продукции, которая будет конкурировать с товарами ЕС. При этом, как справедливо замечает сам Джонсон (и это редчайший случай, когда британский премьер не врет, что удивительно само по себе), Великобритании предлагается заранее согласиться не только с действующими, но и с будущими правилами Евросоюза, причем не имея никакой возможности на эти правила влиять. Лондону предлагается статус бесправной колонии Брюсселя просто в наказание за Brexit, который очень обидел европейских чиновников.

2. О том, почему новый Ил-114 – это важное достижение современной России:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/prednovogodniaia-skazka-angara-ms21-teper-il114300-5fdabbc7d529947c72f7bb26

Вот заметьте, когда мы говорим про Суперджет 100, тот тут же многие вспоминают про Ту-334 – мол зачем было тратить деньги на новую разработку, ведь был уже готовый лайнер. Но те же самые люди в случае с Ил-114 ставят в укор уже другое – сами ничего сделать не могут, доедают советское наследие.

Но если взглянуть на картину в целом, то можно увидеть очень грамотный подход. Дело в том, что в том классе воздушных судов, в котором играет Ил-114, топливная эффективность не так важна, тем более что у турбовинтовых самолетов она априори лучше чем у реактивных лайнеров. Взять тот же очень популярный ATR 72. Он создан на базе ATR 42 – совершившего первый полет аж 1984 году. И это не мешает ему производится до сих пор. Или другой популярный аналог – Bombardier Q Series – совершил первый полет в 1983 году. Выпускается до сих пор.

Так что получается, что среди своих конкурентов, Ил-114 чуть ли не самый молодой.

Поэтому смысла в разработке нового лайнера с нуля не было. И это полностью опровергает утверждение, что мол отказ от советских “уже готовых” разработок проектирован лишь желанием освоить деньги на разработке новых самолетов. Вовсе нет, и Ил-114 это доказывает.

Но и тут было не все так просто. Ведь самолет производился в Ташкенте, а это, напомню столица другого государства. И потребовались серьезные усилия для того, чтобы получить доступ к документации и развернуть производство полностью заново в России. Да и сам самолет значительно модернизирован. Даже в фюзеляже использовано около 40% новых деталей, не говоря уже о современной авионике и новых двигателях. Силовые установки Pratt & Whitney были заменены на российские. Двигатель ТВ7-117С, от которого поначалу отказались, был доработан.

3. К вопросу об источниках богатства некоторых западных стран:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/v-kakih-stranah-spriatano-bolshe-vsego-deneg-na-2020-5fbb792b572b8625753007b2

Специалисты Tax Justice Network подсчитали, что почти 40% банковских депозитов в мире являются “аномальными” — т.е. в основном эти вклады делают граждане других стран, во многих случаях скрывая это от правительства своих стран. Исследователи выявили 15 стран с самым высоким количеством аномальных депозитов и вкладов, при этом в топ попало большое количество микрогосударств.

Половину списка составляют Великобритания и её бывшие колонии, включая США.

Американцы и британцы любят обвинять граждан других стран в коррупции, жульничестве и воровстве, однако с удовольствием принимают к себе вывезенные из этих стран деньги, интересуясь их происхождением только в том случае, если хотят чужие деньги присвоить полностью.

Это напоминает поведение скупщика краденого, который по выходным читает проповеди о честности в воскресной школе.