Мнение: Семь столпов мудрости с цветными картинками (первые коллекционные издания)

20.12.2020, 19:52, Разное

Т.Э. Лоуренс очень трепетно относился к своему главному сочинению, но в начале ему и в голову не могло прийти, насколько культовой вещью оно станет.

Книга была завершена в 1926 году. И сначала он издал свой шедевр ограниченным тиражом в 200 (или 170) экз для подписчиков. Каждая книга имела уникальный роскошный переплет ручной работы, Специально для книги сделаны иллюстрации Эрика Кеннингтона, Августа Джона, Пола Нэша, Блэра Хьюз-Стентон и его жены Гертруды Хермес. Также упоминаются имена Уильяма Роберта, Уильяма Николсона, Уильяма Ротенштейна.

За них Лоуренс тоже платил из своего кармана. Подписчик платил за экземпляр 30 гиней, но Лоуренсу все встало дороже, он потерял на этом несколько тысяч фунтов и оказался банкротом. Потом он сократил текст книги от мутных мест и разрешил выпустить ее из картинок. Так она cо временем нашла массового читателя и стала бестселлером.

А вот то коллекционное первое издание иногда появляется у букинистов и может стоить 100 тыс. долл. за экземпляр.

Давайте посмотрим картинки (очень красиво).

Издание 1926 года



Вот эта иллюстрация, я ее как-то показывала ранее как пример интересной перспективы, оказывается, была иллюстрацией "7 столпов мудрости".

Художник Генри Лэмб "Ирландские войска на Иудейских горах" (1919), оригинал маслом находится в Имп. Военном музее



А вот иллюстрация в книге (Лоуренс очень мучался по поводу уровня репродуцирования в цветах, многое приходилось переделывать).



Другая картина из того же музея, воспроизведенная в издании.

Sydney William Carline, The Destruction of the Turkish Transport in the Gorge of the Wadi Fara, Palestine. 1920



В книге она получилась вот так



В книге есть ряд портретов глаавных героев. Вот список с именами авторов.

(там же оцифрован)



Список с исправлениями. Отсюда



А вот некоторые из иллюстраций

"Фейсал". Источник: Сотбис (продано за 50 тыс.)



Mohammed El Sheheri (отсюда, оригинал рисунка Эрика Кеннингтона, 17,5 тыс. фунтов)



Alayan: a spy (тоже подлинник рисунка, 22 тыс.)





Махмас (из экземпляра книги на Сотбис 47 тыс. фунтов)



Портрет автора, хрестоматийный. Источник: Книга на Сотбис 62 тыс.



Jafar Pasha Al-Askari



написано Storts



"Генерал Алленби" (Яндекс картинки решили, что это Петров-Водкин)

Этих, к сожалению, не находится крупных нормальных

"Шериф Хуссейн"





Не знаю кто (есть и цветной, и чб)





***

В 1935 году, уже после смерти автора, было сделано повторное коллекционное издание, в нем было 700 номерных экземпляров.

В нем очевидно повторяются роскошные рисунки первого издания 1926. (Этот тираж сегодня дешевле).





Вот те из рисунков, которые мне не попались в публикациях, относяшихся к первому изданию

Ауда



Эти крупные портреты арабов и англичан выполнил Эрик Кеннингтон. В 1997 году издательство Castle Hill Press выпустило его "‘Arab Portraits" опять-таки ограниченным тиражом в 225 экземпляров.









***

Кроме "красивых" стандартных ориенталистских портретов большой интерес вызывают чб иллюстрации, демонстрирующие, что вкус Лоуренса был более глубоким и сложным.

Это страница из т.н. "Cranwell" or "Subscribers" edition 1926 года, пробной версии, от которой осталось всего 9 экземпляров. Версия до цветного издания (?).

Лот 2020 года, Сотбис, эстимейт 70-100 тыс. долл. (не продано)





Эрик Кеннингтон. THE DESIGNS FOR THE ENDPAPERS OF THE SUBSCRIBER'S OR "CRANWELL" EDITION OF "SEVEN PILLARS OF WISDOM"



Опять из издания в 9 экз. Не могу понять, были ли эти экспрессионистские картинки потом в "цветном" варианте 1926 года

Отсюда.





Вот эти уже из цветного (38 тыс.).

Еще есть карикатурные 1926, text and illustrations by Manning Pike with the assistance of H.J. Hodgson)



отсюда



и оттуда же такое



из другого экземпляра



отсюда



Отсюда





Еще есть страшные цветные с ураганами, экспрессионистские (весьма характерные для художников, видевших ужасы Первой мировой).

Дико интересное разностилье под одной обложкой!

***

Помимо настоящего "первого" коллекционного издания (в Великобритании), в Штатах в том же 1926 году, с целью закрепления авторских прав, был выпущен пробный тираж всего в 22 экземпляра. SEVEN PILLARS OF WISDOM. NEW YORK: DOUBLEDAY DORAN, 1926

В открытую продажу он не поступал.

В ней 11 рисунков (Edward Wadsworth, Blair Hughes-Stanton)

В этом году книжечка на Сотбис ушла за 17 тыс. фунтов.

***

Еще интересный момент: ряд экземпляров 1935 года имеют стандартную обложку, а другие, достаточно — уникальню (изд. Johnatan Cape).

Видно, в какой-то период среди владельцев экземпляров прошел флешмоб по переплету. Вот имена некоторых авторов (?) обложек (с сайта Сотбис): Arthur Johnson (1967), C. Philip Smith (1969)? Alan Winstanley (1971), Sally Lou Smith (1970), Trevor Jones (1968), Bernard Middleton (1970), Kathleen Wick (1981), William Matthews (1973) и т.д.

Вот собрала коллажи для интереса.

Чтение по теме: Eric Kennington and "Seven Pillars of Wisdom": A Reassessment