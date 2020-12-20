Счастье, которое тебя достойно – Личное мнение
20.12.2020, 19:50,
Разное
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Не могу судить объективно о таланте 30-летней певицы Зиверт, но что вижу? Баба счастлива.
Живёт с мамой, собакой, сестрой. Трахаться за ништяки не нужно. Школота прёт на концерты, позволив заработать Зиверт свыше 3 миллионов долларов за минувший год.
Фото: Соцсети
39-летний жирный и некрасивый рогоносец Гарик Харламов сделал предложение успешной женщине, которая на 9 лет его младше.
«А тебе не нужен молодой человек? Просто каждому по факту рядом нужен человек», — процитировал Гарик мудрость из песни Зиверт, считая себя, видимо, вполне достойным счастьем для любой женщины.
Я всё понимаю: это была шутка юмора. Однако по факту, никакой шутки нет.
Облезлый и запущенный мужичонка очень сомнительных прелестей внутри себя считает, что имеет право на отношения.
Как выглядит Гарик, напоминать не нужно? Или напомню? Посмотрите внимательно:
Счастье женщины.Фото: Соцсети
Мы видим полного, с противным голосом некрасивого индивида. Наверняка, он неприятно пахнет, как большинство толстых людей.
Не обвиняю конкретно Гарика, поймите — он типичен. Учитывая его доходы, он лучше многих своих ровесников. Но как он может считать себя хоть каким-то вариантом для отношений с успешной женщиной? Откуда у него вообще есть хотя бы тень мысли, что ему может дать женщина?
От этой наглой уверенности у меня глаза лезут на лоб.
Эта Зиверт, пусть и небольшого таланта певица, вполне самодостаточна и может рассчитывать на нормального мужика. Во Франции какой или в Германии на неё бы стояла очередь — нет, не наших пивных задротов, а классных клёвых парней, тогда как такие Гарики тихонько б дзюбили себе в ладошку.
И ни один — это самое важное! — не посмел бы даже пошутить про отношения с ней.
Это ужасно. Это унизительно.
Или для вас — ничо? Привычно, что любой завалящий мужик уверен, что он — предел мечтаний для вас? Часто подкатывают уроды?
Источник: Лена Миро
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