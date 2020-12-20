Мнение: Письмо: “Девушка с ипотекой и ребенком”

20.12.2020, 19:40, Разное

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Попробую вскоре рассказать, как убирать хвосты в поле.

Перед Новым годом особенно актуально, потому что хвосты бывают во всех ресурсах.

Но сначала два письма разберем, про хвосты.

Сливов все боятся, но совсем не боятся ЗВ и хвостов, а это бывает еще опасней сливов, особенно если вы этого не замечаете.

После слива можно восстановиться, а пока вы не уберете ЗВ или хвост, у вас так и будет все через пень-колоду. Чтобы убрать это все, не обязательно знать эти названия и читать мой блог. Некоторые убирают и сами, просто став более честными и порядочными людьми. Но чаще всего корона помогает не видеть в своем глазу бревно.

vsmusle

Здравствуйте, уважаемая Эволюция,

Надеюсь, моя история про дыру в ресурсе любви может подойти для разбора.

Эволюция, я читаю Вас, как настоящая ученица, разве что без карандаша и тетради. Читаю разбор историй, Ваши комментарии в тексте письма, формулирую для себя понимание ситуации, а потом смотрю, что пишете Вы и комментаторы. И часто то, как я вижу ситуацию, совпадает с тем, как трактуете ее Вы и опытные комментаторы. Это, как будто, позволило мне перестать считать себя рапаном, тем не менее, ситуация в моей личной жизни более говорящая.

(У автор баг Ученица, поэтому она спешит обрадовать меня, что прилежная ученица. Народ, если бы у вас было чуть больше скромности, вы бы догадались, что это совсем не радость, когда вы долго читаете блог, а в письме своем – бестолковые рапаны. Такие ученики как многие из вас – это мой позор. Уж лучше бы вы молчали)

После моего развода прошло 5 лет. За это время я практически ни разу не чувствовала активной симпатии мужчин в свою сторону. Я нормальной внешности, фигура хорошая. Стараюсь одеваться соответствующе внешности и возрасту, хотя бывают перегибы (я роса, а могу надеть рваные джинсы и кеды или одеться старомодно – но благодаря Вашим постам и советам подруги-стилиста выгляжу вроде нормально).

(Опять она меня благодарит за свои проблемы. Эксперт уверен, что она Роса и что ее слова об этом убедительны. Видите, почему у нее плохо в любви?)

В 20 лет, когда у меня было 10 кг лишнего веса и лицо в прыщах, рядом всегда были симпатизирующие ребята, свидания, много внимания мужского было, знакомились со мной. Подруга говорит, что сейчас я «Не даю повода, чтобы за мной поухаживать. Деловая слишком и сама не знаю чего (и кого) хочу».

(Ученица с карандашом читает блог, но забыла выписать, что кукушек слушать не надо и тем более приводить в письме мне их авторитетные высказывания)

От мужа я ушла сама, он не хотел развода, хотел второго ребенка, но мы бы были настолько разными людьми, с разными ценностями, планами на будущее и…всем, что это было невозможно. Я влюбилась в него в 20 лет, он очень красивый и нежный. Как будто голову снесло тогда и еще много лет я была в дурмане. Вместе мы были 5 лет, родился сынок, и я в 1,5 года сына я ушла.

(Вот хвост ее. Она забрала у мужа сына и гордо отчалила на поиски кого-то получше. Никого получше она не найдет. Есть вариант, что это у нее не хвост, а ЗВ, то есть муж ее выгнал сам, и такой ЗВ – это тоже крышка гроба на ресурсе. Но даже если ЗВ, хвост там все равно есть, судя по тому, как она отзывается о муже)

Вышла из декрета на работу, сняла большую хорошую комнату (на квартиру отдельную в моем районе не хватало, и мне было стыдно возвращаться к маме с ребенком), наняла няню, это съело почти весь бюджет. Муж платил небольшие алименты неофициальные, но расход у меня был в 4 раза больше, и тогда я впервые в жизни почувствовала себя относительно самостоятельной.

(Вот что делает незамечанный хвост. Она не понимает, что должна мужу, а не он ей. Более того, она считает, что траты на съем жилья должен был покрывать ей муж, хотя муж должен был давать на содержание ребенка, а не бабы, бросившей его, и только половину. Она же наглеет и поэтому гордится собой и считает себя самостоятельной. Записывает себе в подвиги, что не села маме на шею. Вот эта ее эйфория, что она сильная и независимая, это не только фикция и мусор – это рост хвоста. Хвост растет, когда вы наглеете и считаете свое дурное поведение своей силой)

До этого я мало вклыдывала в общий бюджет — муж снимал жилье и платил за продукты, а я продукты докупала и на отпуск «скидывалась». Что позволило мне накопить на будущий взнос ипотечный.

(Она и здесь рада, что поживилась за счет мужа. Нет ему благодарности, просто гордость за свое разумное поведение)

Когда вышла на работу после развода, было очень много энергии, я наслаждалась материнством, работа мне нравилась и самое интересное и продуктивное время на работе было именно тогда. Вне работы с сыном мы активно гуляли, бюджетно путешествовали, мама моя, спасибо ей огромное, приходила 1-2 раза в неделю и сидела с внуком, я встречалась с друзьями.

(Вот эйфория от роста короны независимой и сильной. Вся мнимая энергия от этого. Мужа оставила в дураках, вырвалась на свободу, общалась с друзьями, наслаждалась общением с сыном, бросив его отца. Ну и предвкушала процветание и новую любовь конечно)

ОЗ у меня по-прежнему невысокая относительно ОЗ ребят, которые мне нравятся. Должность обычная (pr-специалист), зп средняя, хотя два хороших высших образования.

(Не ясно, что за продуктивное время на работе, если рост в карьере нулевой был. Скорее всего время эйфории было посвящено разглядыванию состоятельных мужчин)

Спустя два года после развода мой папа предложил пожить нам с сыном у него (я сама не просила и не намекала, он любит одиночество, но мы встречались раз в месяц и он любовался внуком). Благодаря переезду к папе я смогла купить однушку в ипотеку. Через год продала однушку, которая выросла в цене из-за объявления о строительстве метро в этом районе и купила там же небольшую двушку на этапе строительства. К лету обещают достроить, и переедем с сыном. Я так хотела, чтобы у сына была своя комната, чтобы он смог приглашать туда друзей, обклеил комнату плакатами из лего, и очень радуюсь, что удалось так с этой двушкой.

(Благодаря переезду она смогла, а не благодаря папе. Она пишет, что не просила его, а просто он любовался. Вот так автор понимает благодарность. Если сам предложил, то она ничего не должна. Это очень важно, потому что это ее взгляд на мир, это на все влияет)

Мне кажется, эта информация говорит о моей ОЗ. Девушка с ипотекой и ребенком. Сейчас времени свободного почти нет, на няню не хватает денег и я либо на работе, либо с сыном. Это тоже замечательное время, но я чувствую себя немного рабой материнства.

(Ну вот, эйфория закончилась. Она теперь раба материнства. Хочет считать сына только своим, но чтобы муж и родители и няня помогали, а автор могла бы проводить время с друзьями. Теперь автор считает, что с мужчинами с большой ОЗ не получается из-за ребенка. Хотя будь она бездетной с тикающими часиками, у нее в глазах был бы такой волчий голод, что мужчины тем более разбегались бы)

Я хожу к психологу, читаю, смотрю хорошее кино (благодаря Вам Любича всего пересмотрела) учу второй язык, прохожу курсы на курсере, спортзал, кафе, тиндер.

(Зачем она перечисляет свой досуг? И каким образом хождение по психологам касается прокачки ресурсов, Ученицы?)

В тиндере ситуация стандартная – мы встречаемся, гуляем, пьем чай, на прощание парень предлагает встретиться на неделе. Я соглашаюсь, потом прихожу домой, понимаю, что мне не нравится парень – чаще всего из-за внешности. Похоже на ЗВ, но мне и правда не нравятся они.

(В начале письма она кокетливо пожаловалась на дыру, а сама считает, что у нее хоровод, но ей они не нравятся)

Я сама худая, но мне постоянно «везет» на ребят, которые еще худее меня, и я чувствую, что нахожусь рядом с подростком, расслабляюсь (когда нравится парень – я обычно нервничаю) и общаюсь спокойно, как с хорошим знакомым. Пост-фактум мне кажется, я слишком много шучу, буквально вчера после очередного свидания поняла. Может, это кривляка… Но я вроде понимаю этот баг и не люблю этих кривляний.

(Тут ЗВ и хоровод куда-то подевались и она сама горюет, что не нравится этим парням из-за Кривляки)

Мой друг говорил мне как-то мол «Ты не включаешь секс», с тобой общаешься и видишь, что ты чисто по-дружески настроена, прохладная. Еще он говорит, что у меня много заморочек. Я, правда, не умею переключаться на романтический формат и как будто считаю это необязательным. Думаю, если нравишься парню по общению, то и в таком дружеском ключе будешь нравиться. Я боюсь показаться дояркой.

(Здесь к словам кукушки, еще слова петуха, тоже кормящего ее корону. Это очень ценная информация для письма. Хотя, судя по тому, что парень говорит про себя, возможно это не друг, а тот, у кого она во френдзоне)

Вчера и так получилось не очень: парень (В) предложил встретиться, мы второй день общаемся в тиндере, я сказала с удовольствием, но сегодня уже в гости иду. А потом получилось с работы раньше уехать, я хотела в спортзал поехать и пишу ему, мол еду в сторону спортзала, есть два часа свободного времени у меня (по-штурмански получилось), а он пишет, мол, а я с работы раньше могу, давай чай попьем. А до этого в переписке предложил мне прийти на встречу с моим сыном, хотя я не говорила, что не с кем оставить итп. В общем, мы договорились встретиться там, где и мне удобно (мне по пути было и в 15 минутах от детского сада) и ему – в 15 минутах от его работы. Мы встретились, и он говорит мол: «Ну я вообще был в шоке, что мы так быстро договорились встретиться и что девушка сама приехала в тот же день». И я так ужасно себя почувствовала, паровозом что-ли, посмеялась и говорю – «Ну да, так получилось, вот время освободилось в пятницу, а то на выходных встретиться не смогла бы и на неделе не всегда получается». Сказала, а сама подумала – ну и что такого, что в первый же день мы встретились?) и зачем я оправдываюсь, лучше пошутить, что очень замуж хочу.

На свиданиях я и о себе говорила, и слушала с удовольствием, что В рассказывает. Мне интересны люди, я стараюсь не штурманить, не «интервьюировать» собеседника.

(Автор, если бы вам были интересны люди, у вас все было бы хорошо. Перестаньте создавать видимость, что с вами все в порядке, а нет никого из-за внешних обстоятельств)

И вчера В оказался очень интересным, приятным, мы пили чай и общались час про все на свете, это время просто как пять минут пролетело, он сам это подметил в конце, когда я посмотрела на часы, говорю – ой, мне надо уже идти, а он: «Ой, ты извини, я за временем не следил». Я подумала – почему он извиняется? В проводил меня до детского сада и говорит: «Давай поужинаем на неделе?» я говорю: «Давай, конечно!» он говорит: «Можешь мне скинуть книжку, про которую ты говорила (мы говорили про несколько книг – и он рассказывал, и я). Я ему говорю – «Ты напиши в телеграм какую, а то я забуду» Он говорит ок и не написал ничего. Наверное, когда нравится девушка, по-другому все…? При этом, мне В не понравился, как парень, но мне обидно, что и я ему не понравилась)

(Обидно, но ЗВ уже приготовила)

Перечитала письмо и подумала, что, может быть, ключевое в моем описании слово «стараюсь», я все время это делаю и, наверное, это убивает всю спонтанность и вот сижу я вся такая старающаяся и дружелюбная на свиданиях) С ипотекой и ребенком, урывающая между работой и садиком два часа на свидание. И я не могу сказать, что отчаянно ищу отношений, я больше сейчас на карьеру ориентирована, думаю менять специальность. Но меня напрягает тенденция. Я хочу в будущем семью и детей.

(Она хочет родить еще одного ребенка и так же забрать его у мужа, как только ей покажется, что они разные люди. Но мужчины не дураки и видят, что их хотят использовать. Как думаете, друзья, в чем это у автора проявляется? Там кое-где в тексте это понятно, хоть и скрыто)

Спасибо большое, Эволюция, за то, что Вы делаете для людей.