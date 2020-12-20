Обязанность россиянок рожать до 27 лет, смелый депутат Госдумы против Европы, новое дело против Навального и назначение Исинбаевой в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

20.12.2020, 19:37, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мы попытались вместе самые главные новости недели в заголовок, но не отметили главного – 16 декабря отпраздновало свой уже 198-й День рождения самое честное и непредвзятое новостное агентство страны – «Панорама». Трудно сосчитать, сколько материалов вышло из-под пера наших журналистов. Возможно, не все успели поздравить нас и проявить своё уважение в виде донатов, но у кого имеется такое желание, то можно сделать это, перейдя по ссылке https://panorama.pub/donate или подписаться на наш Патреон https://www.patreon.com/panorama1812.

А теперь вернёмся к наиболее значимым новостям недели.

Пресс-конференция Путина

Отметив вместе с нами День рождения любимого издания, президент Путин на следующий день провёл большую пресс-конференцию. Подготовка к ней, как полагается, была масштабной. Правительство представило план по уплотнению смога в мегаполисах для проецирования выступлений Путина.

По итогам мероприятия и беседы Президента с гражданами и журналистами было принято ряд важнейших решений. В Ленобласти снесли здание Пенсионного фонда, где нахамили пенсионеру. Берлинскому пациенту Навальному предъявлены обвинения в слежке за сотрудниками ФСБ, а на Кузбассе после просмотра пресс-конференции родила 15-летняя школьница.

Белоруссия/Беларусь

Теперь плавно переместимся в дружественное и союзное для нас государство. Неделя в Минске и других городах выдалась относительно спокойной. Лукашенко не был бы самим собой, если бы не сказал чего-то интересного. На этот раз усатый лидера предложил помирить Россию и Украину в вопросе принадлежности Крыма. Лукашенко предложил передать его Белоруссии и развивать на полуострове хоккей. В очередной раз в Минске напомнили, что не боятся европейских санкций, а самих европейцев готовы забросать гнилой картошкой. В ответ на санкции МОК и CAS Россия и Белоруссия готовят новый мегапроект совместной Олимпиады.

Законы

Декабрь – месяц жаркий в плане законотворчества. Депутаты внимательно мониторят все свои недоработки, чтобы с чистой совестью уйти на каникулы или уехать в Европу, как депутат Сергей Кулябин, которому запретили въезд в ЕС, на что парламентарий пообещал обратиться в суд и возмутился, что ему придётся отдыхать в Крыму.

В последний месяц уходящего года верстают бюджет на год следующий. Очень хорошо, что в него успели вписать необходимость обучения чиновников пользованию звонками в Telegram. Стоить это будет не более 20 млрд рублей. Есть предположение, что принятию этого или другого законопроекта сопротивлялся бывший боксёр Николай Валуев, за что был избит неизвестными в туалете. К чести парламентария он не стал искать виновных и обещал восстановить тренировки.

Условия для депутатов сделали ещё лучше. К сожалению, не все россияне понимают необходимость принятия тех или иных нормативных документов, поэтому депутатам разрешили использовать псевдонимы для внесения законопроектов. В расширенный до 5 тысяч Совет Федерации депутат Поклонская предложила назначить пожизненным сенатором Николая II. А вот обязанность россиянок рожать до 27 лет закрепят в нашем Основном законе. А следить за соблюдением Конституции будет новый судья Конституционного суда – прославленная Елена Исинбаева.

Вакцинация

Как мы знаем, массовая вакцинация в России уже началась и весьма успешно. Эффективность нашей вакцины признали в Великобритании. Что говорить, если ей собирается привиться сама королева Елизавета II.

А вот журналистам «Эха Москвы», привившимся российской вакциной от коронавируса, аннулируют американское гражданство. Отдельного внимания удостоился Александр Плющев. Его попросили явиться в поликлинику для откачки вакцины обратно. Власти установили, что журналист не имел права на приоритетную вакцинацию и к тому же, по слухам, критиковал препарат.

В России

«Почту России» обязали 6 лет хранить переписку граждан. Не повезло в очередной раз школьником. Коронавирус лишил их летних каникул 2021 года.

Музыка

Немного разбавим нашу повестку недели новостями из мира музыки. Красногвардейский районный суд Белгородской области лишил Софию Ротару звания народной артистки СССР. А вот знаменитый корейский бой-бэнд BTS, весьма популярный на постсоветском пространстве, принялся покорять Германию. Артисты решили выпустить альбом с каверами на немецкие военные марши.

Наши успехи

Российские конфеты «Шоколадный глаз» стали лидером кондитерского рынка ЕС. А наш вор в законе победил на выборах шерифа в Луизиане.

Тяжёлый 2020-й близится к своему завершению, но вас ожидает ещё один выпуск нашего дайджеста. Ждём вас через неделю 27 декабря. Берегите себя!