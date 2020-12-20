Мнение: Блуждающие пули

20.12.2020, 19:32, Разное

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Следователь-важняк СКР Левон Агаджанян так странно вел дело о перестрелке в башне «Око», что сам оказался в СИЗО

По уголовному делу о перестрелке в башне «Око» в Москва-Сити в ноябре 2017 года задержали бывшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России (СКР) Левона Агаджаняна.

Что натворил Агаджанян? Подменил пули, которые направил на экспертизу.

«Пуля от пистолета Макарова, извлеченная из бедра диджея Ивкина, получившего ранение на четвертом этаже, была описана, как пуля, извлеченная из тела чоповца Койды, раненного на первом этаже. А «пулю Койды» следователь описал как «пулю диджея».

Эта подмена и позволила предъявить обвинение Якобсону, которого Агаджанян обвинил в убийстве Койды. Хотя к тому времени, когда стрельба переместилась на четвертый этаж, в ресторан Crystal Ballroom, росгвардеец истекал кровью, и у него было похищено табельное оружие.

После предъявления обвинения Якобсону, Титоренко и Койде по Москве поползли слухи, что находящиеся под стражей Исмаилов и Хамидов скоро выйдут на свободу, а розыск других участников перестрелки будет отменен.

Но в постановлении, подписанном следователем-важняком Левоном Агаджаняном было столько нестыковок, что его опротестовала прокуратура Москвы. Агаджаняна отстранили от расследования, следственную группу ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве расформировали, а само дело забрали в центральный аппарат СКР.

Какими мотивами руководствовался Левон Агаджанян, совершая многочисленные ошибки, и предстоит установить следствию…»

Подробности здесь.

У меня пока нет ответа на вопрос о мотивах Агаджаняна. Но по Москве ходили слухи, что Гавриил Юшваев (он же Гарик Махачкала) выделил огромную сумму денег, чтобы вытащить из СИЗО своих телохранителей. Называлась и сумма – 5 млн. долларов.

Вот я и думаю, неужели Агаджанян не устоял и взял деньги? Впрочем, даже если и взял, скорей всего, эту часть пригрешений экс-следователя-важняка, скорей всего, замнут. Иначе придется сажать не только того, кто взял взятку, но и того, кто дал… Так или не так?

Скриншот с видеозаписи отсюда