Мнение: Маленькая злобная русофобская страна

20.12.2020, 19:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Посол Литвы обиделся, что в России Литву считают маленькой, злобной, русофобской страной.

В Литве недовольны тем, что республику называют «злой русофобской страной». В точности так говорит посол Литовской Республики в Москве Эйтвидас Баярунаc – по мнению дипломата, это стереотип.

Литовский посол в Москве Москве Эйтвидас Баярунас заявил, что в его стране недовольны тем, что литовцев, да и прибалтов в целом, считают ярыми русофобами. Он не стесняется этих самых слов, подтверждая тем самым, что стереотип близок истине.

«Если говорить об отношении к Литве, то оно нас не удовлетворяет. Зачастую складывается стереотип, что мы «маленькая, злобная, русофобская страна, которая думает только о том, как навредить России», – озвучил Баярунас общественное мнение.

https://u-f.ru/news/politics/u21/2020/12/20/307649?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com – цинк

Ну да, ну да. Поговорим о "стереотипах".

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

И так далее.

На деле, с литовским лимитрофом сидящем на подсосе у США все давно понятно, поэтому отношения и уровень интереса к Литве давно и устойчиво сформировались.

Знает ли литовский посол об этом? Если не знает, то он инфантильный дурачок. Если знает, то он банальный лицемер, который делает вид, что не понимает, откуда берется такое отношение к текущему литовскому государству, которое "само окрасило себя в те цвета…"

На текущий момент, Литва это страдающий депопуляцией лимитроф с марионеточным правительством, который после деиндустриализации используется как плацдарм и инструмент антироссийского курса, проводимого США в Восточной Европе. Иного глубинного смысла в существовании этого "государства" не просматривается, что текущие литовские элиты полностью устраивает.

Чтобы изменилось отношение, Литва должна для начала изменить свою политику в отношении России и собственного русскоязычного населения, если этого не произойдет (а этого не произойдет, во всяком случае в обозримой перспективе), к Литве и будут относиться как к маленькой злобной НАТОвской шавке, нравится это литовскому послу или нет.