Мнение: О шокирующей дремучести русских и американцев

20.12.2020, 19:24, Разное

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Незабвенной памяти сатирик Михаил Задорнов польстил российскому национальному самолюбию ничуть не хуже средневекового географа Герарда Меркатора, введя в оборот фразу «Ну тупы-ы-ы-е» в отношении среднестатистического американца. Этот стереотип укоренился в обывательском сознании настолько, что стал догмой почти религиозной.

Но вера – верой, а что с фактами?

Вот один факт в картину.

Тысячам людей по всему миру задали один простой вопрос на знание школьной программы: люди и другие живые существа существуют в своём текущем виде изначально, либо же эволюционировали со временем? И вот вам результаты.

В среднем каждый пятый в мире верит, что человек существует в неизменном виде испокон веков. В России эволюцию отвергает почти каждый четвёртый, в #США – примерно каждый третий.

Тут можно было бы сослаться на религиозные постулаты и догматы, но ни католическая церковь, ни православная, ни протестантская в наши дни уже не отвергают напрочь теорию эволюции, но всего лишь указывают её границы. То есть, сама по себе эволюция живых существ не противоречит законам Божьим, а напротив, подчиняется им с точки зрения современных толкователей. Возможно, в иудаизме, исламе и буддизме теологи пришли к тем же выводам.

То есть, убеждение в неизменности видов живых существ и отсутствии эволюции как таковой означает воспитание не столько в вере, сколько в незнании. А потому и может считаться синонимом дремучести, отсталости и мракобесия. С этой точки зрения русские, конечно, держатся чуть лучше американцев. Но стремительно эволюционируют в направлении замшелого американца. Если так дело пойдёт и дальше, нации вскоре сравняются в своей отсталости.

Хотя американцы всё равно останутся изобретателями iPhone, интернета и Magic Wand. А русские?