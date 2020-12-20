 

Мнение: О шокирующей дремучести русских и американцев

20.12.2020, 19:24, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Незабвенной памяти сатирик Михаил Задорнов польстил российскому национальному самолюбию ничуть не хуже средневекового географа Герарда Меркатора, введя в оборот фразу «Ну тупы-ы-ы-е» в отношении среднестатистического американца. Этот стереотип укоренился в обывательском сознании настолько, что стал догмой почти религиозной.

Но вера – верой, а что с фактами?

Вот один факт в картину.

Тысячам людей по всему миру задали один простой вопрос на знание школьной программы: люди и другие живые существа существуют в своём текущем виде изначально, либо же эволюционировали со временем? И вот вам результаты.

В среднем каждый пятый в мире верит, что человек существует в неизменном виде испокон веков. В России эволюцию отвергает почти каждый четвёртый, в #США – примерно каждый третий.

Тут можно было бы сослаться на религиозные постулаты и догматы, но ни католическая церковь, ни православная, ни протестантская в наши дни уже не отвергают напрочь теорию эволюции, но всего лишь указывают её границы. То есть, сама по себе эволюция живых существ не противоречит законам Божьим, а напротив, подчиняется им с точки зрения современных толкователей. Возможно, в иудаизме, исламе и буддизме теологи пришли к тем же выводам.

То есть, убеждение в неизменности видов живых существ и отсутствии эволюции как таковой означает воспитание не столько в вере, сколько в незнании. А потому и может считаться синонимом дремучести, отсталости и мракобесия. С этой точки зрения русские, конечно, держатся чуть лучше американцев. Но стремительно эволюционируют в направлении замшелого американца. Если так дело пойдёт и дальше, нации вскоре сравняются в своей отсталости.

Хотя американцы всё равно останутся изобретателями iPhone, интернета и Magic Wand. А русские?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Звезда сериала “Скандал” Кэти Лоус и Адам Шапиро станут родителями во второй раз

13.08 / Миллионные заработки Аршавина Барановская назвала своей заслугой

24.09 / Врач Ивашкевич назвала неожиданную опасность хурмы для кишечника

08.09 / Мнение: Приезд

03.08 / 18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж: как это было

13.10 / Милонов обозвал Самбурскую самкой после ее насмешек над заработком пожарных

24.11 / “Деньги всем выплачиваются”: Музыканты Стаса Михайлова опровергли слова уволенного гитариста

12.09 / Юлия Ахмедова рассказала о своей борьбе с депрессией и госпитализации

22.08 / Настасья Самбурская в образе блондинки составила достойную конкуренцию Наталье Рудовой

23.11 / Секретные свидетели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска