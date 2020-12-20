 

Лукашенко назвал условия помилования своего соперника Бабарико

20.12.2020, 19:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Лидер оппозиции Светлана Тихановская, к примеру, в настоящее время проживает в Европе и регулярно встречается с различными западными политиками в поисках поддержки. Второй соперник действующего режима – бывший банкир Виктор Бабарико – находится в следственном изолятора Комитета государственной безопасности Белоруссии.

Вместе с ним там находятся и другие политзаключенные, которых недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко посещал лично. Из этого СИЗО недавно освободился член Коммунистической партии Белоруссии Юрий Воскресенский. Он утверждает, что Лукашенко во время встречи с Бабарико озвучил ему условия помилования.

По словам Воскресенского, Александр Лукашенко заверил экс-банкира, что не хочет, чтобы тот находился в местах лишения свободы. В связи с этим он призвал его вернуть якобы незаконно присвоенные деньги, пообещав политику освобождение. Однако Виктор Бабарико заявил, что не крал никаких денег. В ответ на это Батька заявил, что в таком случае его дальнейшую судьбу будет решать открытый суд.

В Белорусских СМИ позже появилась информация о том, что Бабарико якобы был выпущен из СИЗО и уехал на Кипр вместе с сыном. Но адвокат политзаключенного Дмитрий Лаевский опроверг эти данные и заявил, что политик все еще находится в изоляторе, а предложений об освобождении ему не поступало.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Мнение: “Русская гибридная война”

21.11 / Еще одно громкое увольнение: Лукашенко карает недостаточно преданных чиновников

04.08 / Мнение: Ответ тем, кто кричит что мы в космосе первые

10.04 / Мнение: Мы это уже проходили

22.10 / Лукашенко предложил отозвать инвалидность у участников «Марша людей с (не)ограниченными возможностями»

10.11 / Тайны Змеиного кургана в Огайо

07.09 / Мнение: Белоруссия наша! А польские жулики: ни украсть, ни посторожить…

03.10 / Мнение: Белоруссия отзывает послов из Польши и Литвы

03.10 / “Они самые преданные”: Роза Сябитова предпочла мужчинам собак

30.06 / «Пугает возраст погибших»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска