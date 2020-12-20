Лукашенко назвал условия помилования своего соперника Бабарико

20.12.2020, 19:22, Разное

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Лидер оппозиции Светлана Тихановская, к примеру, в настоящее время проживает в Европе и регулярно встречается с различными западными политиками в поисках поддержки. Второй соперник действующего режима – бывший банкир Виктор Бабарико – находится в следственном изолятора Комитета государственной безопасности Белоруссии.

Вместе с ним там находятся и другие политзаключенные, которых недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко посещал лично. Из этого СИЗО недавно освободился член Коммунистической партии Белоруссии Юрий Воскресенский. Он утверждает, что Лукашенко во время встречи с Бабарико озвучил ему условия помилования.

По словам Воскресенского, Александр Лукашенко заверил экс-банкира, что не хочет, чтобы тот находился в местах лишения свободы. В связи с этим он призвал его вернуть якобы незаконно присвоенные деньги, пообещав политику освобождение. Однако Виктор Бабарико заявил, что не крал никаких денег. В ответ на это Батька заявил, что в таком случае его дальнейшую судьбу будет решать открытый суд.

В Белорусских СМИ позже появилась информация о том, что Бабарико якобы был выпущен из СИЗО и уехал на Кипр вместе с сыном. Но адвокат политзаключенного Дмитрий Лаевский опроверг эти данные и заявил, что политик все еще находится в изоляторе, а предложений об освобождении ему не поступало.