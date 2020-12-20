В США ученые сделали первые качественные снимки шипов коронавируса

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20.12.2020, 19:20, Разное
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Ученые из США продемонстрировали первые снимки белковых шипов COVID-19. При этом полученные изображения элементов коронавируса имеют высокое разрешение и четкость.
За короткое время коронавирусная инфекция охватила всю планету. Ученые практически всех стран мира пытаются найти возможность лечения опасного заболевания. Для этого специалисты исследуют структуру и особенности COVID-19. Впервые в истории удалось получить снимки шипов коронавируса в высоком разрешении. Фотографии, полученные американскими исследователями, дадут возможность разрабатывать новые свойства терапии с учетом всех характеристик болезнетворных микроорганизмов.

Процесс заражения коронавирусом происходит как раз из-за шипов, которые вторгаются в рецепторы на клетках жертв инфицирования. Именно поэтому анализ данных об этих частицах COVID-19 так важен для избавления человечества от летальной угрозы. Как оказалось, отростки на телах клетки коронавируса имеют привязку к вирусу. Кроме того, благодаря фотографированию SARS-CoV-2 удалось выяснить, что он не применяет химическую фиксацию, которая могла бы искажать их форму. Методом криогенной микроскопии и вычислений были сделаны снимки с большим реализмом. По ним исследователи исследовали инфекционный аппарат в разных штаммах вируса.

Также эксперты отмечают вирулентность вируса, вызывающего COVID-19, потому его исследование является крайне опасным. Из-за этого специалистам пришлось взять на анализ наиболее мягкую форму штамма NL63, вызывающий порядка 10% респираторных заболеваний ежегодно. Методика, задействованная учеными, состояла в замораживании неповрежденных вирусов до стеклоподобного состояния вместо удаления и очистки белков. После создания тысяч изображений крио-ЭМ инструментами их объединили в единую фотографию с наиболее высоким разрешением.



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