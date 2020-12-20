Мнение: Бурлаки в Европе, расслоение в СССР и воровство в магазинах

20.12.2020, 19:16, Разное

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1. Оказывается, век назад бурлаки были нормальным явлением не только для царской России. Они были повсюду, в том числе и в самых развитых странах Европы. Блогер adamashek публикует большую живописную подборку картин и фотографий с евробурлаками:

https://adamashek.livejournal.com/1041997.html

Картина Ильи Репина “Бурлаки на Волге” стала в какой-то мере изображением России 19 века. Для иных это искусство, художественное произведение, пример редкой выразительной силы реалистической школы, памятник истории и материальной культуры России 19 века. Для других – символ отсталости и нищеты России, особенно по сравнению с “развитыми” государствами, предмет подчёркивающий презрение и высмеивания российской действительности.

Однако стоит только присмотреться к жизни других стран, и выясняется, что везде в той или иной степени встречается именной такой способ решения передвижения по рекам и каналам. То есть характерная вещь для судов, которые передвигались на вёслах или парусах. И ничего необыкновенного в использовании, что человеческой, что лошадиной тяги в передвижении барок или судов нет. Только наши любители попрезирать свою Родину любят видеть в этом нечто особенно, невероятное и ужасное. Как говорится – весьма оценочное суждение. Собственно, это всего лишь доступный, подчас дешёвый, тяжёлый, а иногда просто единственно возможный способ передвижения и ничего ни плохого, ни хорошего в этом нет.

2. Интересные данные о расслоении граждан СССР по уровню потребления в начале брежневской эпохи. Причина – сравнительно высокие цены на самые базовые продукты (на фоне низких зарплат и доходов семей):

https://takoe-nebo.livejournal.com/852416.html

В 1965 году Центральным научно-исследовательским экономическим институтом Государственной плановой комиссии РСФСР был проведён ряд исследований цен, зарплат и уровня жизни советских людей.

Как показали исследования, крайне низкие доходы – до 30 руб. на члена семьи в месяц – имело 17,07% населения. А от 30 до 40 руб. – 22,15%. При этом, как докладывали ученые, прожиточный минимум составлял 40 руб. в месяц на члена семьи. Так что почти 40% населения страны имело доходы ниже прожиточного минимума. Уровнем достатка считались 65 руб. в месяц, но до него не дотягивало в общей сложности 73,51% граждан.

Как оказалось, в СССР, где всё время говорили о равенстве, существует такое расслоение населения по потреблению, которого нет даже в Соединенных Штатах: “Дифференциация семей рабочих и служащих по уровню доходов вызывает и резкую дифференциацию в потреблении. Так, по данным бюджетных обследований ЦСУ РСФСР, потребление мяса и мясопродуктов в семьях рабочих с наиболее низкими доходами (до 25 рублей на члена семьи в месяц) в 4,5 раза, рыбы и рыбопродуктов – 5,4 раза, молока и сахара в 2,0 раза, яиц – в 4 раза ниже, чем в семьях с высокими доходами (свыше 100 рублей на члена семьи).

В РСФСР (и в СССР в целом) дифференциация потребления даже выше, чем в США. Так, в США семьи с наиболее высокими доходами потребляют мяса и мясопродуктов на 24%, молока на 57% больше, чем низкооплачиваемые. По расчетам НИИ труда, семьи, доходы которых ниже прожиточного минимума, удовлетворяют свои потребности в продуктах питания по сравнению с нормами достатка лишь наполовину, потребности в промышленных товарах и культурно-бытовом обслуживании – на одну треть.

Семьи рабочих с доходом ниже 25 рублей, по данным бюджетных обследований, покупают тканей почти в 3 раза меньше, чем семьи с доходом свыше 100 рублей, обуви – вдвое меньше. Шелковых и шерстяных тканей семьи с низкими доходами приобретают так мало, что разрыв достигает 10-16 раз”.

В докладе Госкомцен, датированном 14 декабря 1965 года, говорилось о том, что цены на отдельные товары в СССР непомерно велики и следует обдумать вопрос их снижения:

“Розничные цены на сахаристые кондитерские изделия, как и цены на сахар, находятся в СССР на относительно высоком уровне. Однако еще более высоки цены на шоколадные изделия, которые превышают цены в США примерно в 10 раз (в СССР цена 1 кг плиточного шоколада 15 рублей, в США 1 доллар 55 центов)…

Уровень цен на сахар в СССР является относительно высоким. Индекс цен на сахар к 1913 году составляет 300 (1913 г. = 100) при индексе цен на хлеб, по данным ЦСУ, 188. В США цена на сахар-песок составляет 27% и на сахар кусковой 40% от цены сахара в СССР (по официальному курсу). В США 1 кг кускового сахара равен по цене 1 кг пшеничного хлеба. В СССР соответственно трем кг пшеничного хлеба. Сахар является высокодоходным для государства товаром. Затраты государства в розничной цене сахара составляют 38%, а 62% — налог с оборота и прибыль…

Товарные фонды растительного масла за 1966-1970 годы возрастают на 65% и маргариновой продукции на 94,7%, при росте населения на 5,7%, покупательских фондов на 41%. Уровень же розничных цен на растительные жиры в СССР относительно высокий. Индекс цен на растительное масло составляет 540 к ценам 1913 года (1913 = 100), 207 к ценам в США (по маргарину цены в СССР составляют 250 к ценам в США)…

Уровень розничных цен на молочные продукты и масло животное, в особенности на сыр, в СССР относительно высок как по сравнению с ценами в России в 1913 году (по маслу животному – в 3 раза, по сыру – в 5-6 раз, по молоку – 2,8 раза), так и по сравнению с ценами в развитых капиталистических странах (по маслу животному по сравнению с ценами в США – 2,2 раза, в Англии – 3,3 раза, во Франции – 2,1 раза, в ФРГ – 2,4 раза; по сыру в сравнении с ценами в США – в 2 раза, в Англии – 3 раза, во Франции – 2,1 раза, в ФРГ – 2,5 раза и т. д.)…

Уровень розничных цен на яйца в СССР относительно высок как по отношению к ценам в России в 1913 году (в 4 раза), так и по отношению к ценам в США (в 2 раза)”.

3. В США расцвело мелкое воровство. Воруют еду и предметы первой необходимости:

https://russian.rt.com/inotv/2020-12-16/Washington-Post-chtobi-vizhit-

…рецессия, спровоцированная коронавирусом, повлекла за собой безработицу и экономическую неопределённость. Ресурсы на правительственные выплаты, которые помогали миллионам американцев держаться на плаву, давно закончились, и пока неясно, когда власти после месяцев бездействия договорятся о новых мерах для поддержки населения. «Голод не прекращается — в масштабах, невиданных десятилетиями», — подчёркивает The Washington Post.

В результате число американцев, которые вынуждены «воровать еду, чтобы выжить», растёт. Судя по беседам с десятками представителей розничной торговли, экспертами в сфере безопасности и полицейскими по всей стране, с начала пандемии весной процент магазинных краж заметно вырос и явление это происходит куда чаще, чем в предыдущие экономические кризисы. Кроме того, примечательно ещё и то, какие товары воруют американцы — самые базовые продукты, вроде хлеба, макарон и детского питания.



По словам главы охранного предприятия Aegis Джеффа Зиснера, сейчас наблюдается рост числа мелких правонарушений: «Не то чтобы на магазин налетает орава, хватает телевизоры и убегает через главный вход. Это совершенно другого рода правонарушения — люди воруют потребительские товары и вещи, предназначенные для детей и младенцев».