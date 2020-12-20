 

Новый штамм коронавируса обнаружили еще в трех странах

20.12.2020, 19:10, Новости дня
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В Нидерландах, Австралии и Дании 20 декабря подтвердили случаи заражения новым мутировавшим коронавирусом, который ранее зафиксировали в Соединенном Королевстве. Об этом сообщили BBC во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ отметили, что контактируют с британскими властями по вопросам распространения вируса.

В организации подчеркнули, что, несмотря на быстрые темпы распространения новой мутации, пока нет доказательств того, что она более смертоносная или разработанные вакцины будут менее эффективными против нее.

В Австрии работают над приостановкой авиасообщения с Британией. Ранее Нидерланды решили запретить авиаперевозки из этой страны.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко подскочили, сообщал министр здравоохранения Великобритании страны Мэтт Хэнкок в Палате общин во вторник, 15 декабря. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о быстрой скорости распространения нового типа коронавируса. По его словам, сейчас нет доказательств того, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности.

Лондон на этой неделе ввел максимальный, третий уровень ограничений из-за распространения COVID-19. Такой уровень предполагает работу всех ресторанов, кафе и баров только в режиме доставки или навынос. Встречи в помещениях запрещаются, на открытом воздухе могут собираться вместе не более шести человек.

По данным британского правительства на 19 декабря, в стране с начала пандемии выявили более 2 млн заболевших COVID-19. Суточный прирост зараженных к 19 декабря составил 27 тыс. случаев, а за неделю с 13-го по 19 декабря – 173,3 тыс., на 38,1% больше, чем за предыдущую неделю.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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