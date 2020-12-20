Германия вернула 15 человек, находившихся в лагерях ИГИЛ
20.12.2020, 19:10,
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Правительство Германии 19 декабря вернуло в страну пленников террористической организации ИГИЛ, которые содержались в лагере на севере Сирии. Об этом сообщила пресс-служба МИД ФРГ.
В Германию вернулись три женщины и 12 детей. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что людей вернули из гуманитарных соображений.
“Речь идет о сиротах и больных детях, это случаи, когда отъезд был необходим особенно срочно. Эта хорошая новость незадолго до Рождества вселяет уверенность в том, что мы сможем вернуть и других граждан. Мы будем работать над этим в ближайшие недели и месяцы”, – отметил глава МИД.
По словам Мааса, операции по возвращению предшествовали месяцы интенсивной подготовки и координации. Провели ее совместно Германия и Финляндия.
По информации издания Spiegel, одна из женщин была задержана спецслужбами ФРГ сразу после прибытия во Франкфурт-на-Майне. Ее подозревают в причастности к ИГИЛ. Spiegel отметил, что пленников вернули в Германию на специально зафрахтованном для секретной операции самолете.
Террористическая организация “Исламское государство” была основана в 2006 году. Впоследствии группировка захватила часть территории Сирии, Ирака и Ливии. Боевики ИГИЛ участвовали в боевых действиях в Афганистане, Пакистане, Египте, Йемене, Нигерии и ведут террористическую деятельность в других странах.
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