Бекхэм отравилась ртутью из-за новой диеты

20.12.2020, 19:10, Новости дня

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Британский дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за новой диеты. Об этом 18 декабря сообщает The Sun.

По информации газеты, Бекхэм в соответствии с новой диетой начала употреблять много рыбы. Причиной отравления могло стать включение в рацион рыбы-меча, которая содержит очень ядовитое соединение – метилртуть.

Медики выяснили, что в организме зашкаливает уровень токсичного вещества, и сделали ей промывку печени, говорится в сообщении.

В газете отметили, что Бекхэм уже чувствует себя хорошо. После инцидента она изменила диету, включив в нее больше лосося и уменьшив долю рыбы-меча и тунца.

Виктория Бекхэм (Адамс) родилась 17 апреля 1974 года в Харлоу (Эссекс, Великобритания). В 1990-е годы она стала известной, выступая в британской группе Spice Girls.

В 1999 году певица вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма. В 2004 году Виктория объявила о завершении карьеры певицы, а в 2007-м презентовала первую коллекцию платьев под брендом Victoria Beckham Collection.