В Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

20.12.2020, 19:10, Новости дня

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Утром 20 декабря в Днепровском районе Днепропетровской области во время движения загорелся автобус с пассажирами. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на автодороге М-04 (направление Днепр – Кривой Рог) спасатели получили в 7.40.

По информации ГСЧС, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса БАЗ-А079 “Эталон”. В салоне находилось семь пассажиров и водитель. Никто не пострадал. До прибытия пожарно-спасательного подразделения люди вышли из автобуса.

Пожар был ликвидирован в 8.10. К тушению привлечены пять человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Фото: dp.dsns.gov.ua