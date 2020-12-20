 

Суэцкий момент Америки?

20.12.2020, 19:08, Разное
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DEC 18, 2020   PAT BUCHANAN

2020 год наверняка станет «annus horribilis» (годом  потрясений)  в истории республики.

К Новому году,  330 тысяч американцев (т.е.  каждый  тысячный)  умрут от самой страшной пандемии за 100 лет. Экономика США переживает  потрясения  которые  можно  сравнить  только  с  самыми   худшими  годами  Великой депрессии.

К концу декабря  на  большей  части  страны снова будет  объявлен  локдаун,  и  Джо Байден  уже  неоднократно предсказывал «темную зиму»  впереди .

Только в разгар Второй мировой войны дефицит и долг США составляли такую ​​большую долю нашей экономики.

После смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе летом 2020 года произошли беспорядки, масштабы которых сопоставимы с теми  что  вспыхнули  после убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году.

Восстание BLM в 2020 году также высветило  ту  доселе  неведомую  глубину ненависти, которую многие граждане США испытывают к истории своей страны, –   они сносят  и разбивают  статуи людей, которых когда-то почитали как величайших лидеров   нации  – Вашингтона, Джефферсона, Джексона, Ли, Гранта, Теодора Рузвельта, Вудро Вильсона  и  других.

К концу года десятки миллионов  граждан  отрицают  легитимность избранного президента, который должен  вступить в должность 20 января. Обе стороны обвиняют  друг друга в попытке «украсть» выборы  и  президентский пост.

Может ли  сбитая  с  толку,  расколотая,  находящаяся в состоянии войны  сама  с собой  нация, продолжать выполнять все те  обязанности  и обязательства, которые мы  взяли на себя  как самопровозглашенный  «лидер  свободного мира» ? Остаемся  ли мы теми людьми и страной, которыми были раньше?

В  то  время  когда наша  страна  разрывается  на части, мы по-прежнему обязаны защищать около 30 стран Европы  от России. Мы полны решимости подвергнуть остракизму и изолировать Иран и начать войну, если он попытается создать ядерное оружие, подобное тому, которое  уже  есть  у  его  соседей – Израиля, Пакистана, Индии, РФ и Китая.

Почему мы  обязаны  это делать?

Мы стратегически «поворачиваемся» к Азии, чтобы сдержать Китай, который является растущей державой нового века, чья экономика и вооруженные силы соперничают с нашими, а его население в четыре раза больше.

Если Южная Корея подвергнется нападению со стороны Севера, или Япония или Филиппины обнаружат, что сражаются с Китаем из-за камней в Южном и Восточно-Китайском морях, мы обязаны рассматривать любое нападение Китая как нападение на нас.

Три десятилетия назад историк Пол Кеннеди использовал термин «имперское перенапряжение», чтобы описать, что происходит с великими державами, когда их глобальные обязательства становятся слишком обширными, чтобы их можно было выполнять.

Это случилось с британцами в конце Второй мировой войны, когда истекающая кровью, сломленная и разоренная шестилетней войной с Германией, она начала сбрасывать свои колонии. Осенью 1956 года президент Эйзенхауэр приказал премьер-министру Энтони Идену, министру иностранных дел Черчилля, вывести свои войска из Суэца и  пригрозил “утопить”  британский фунт  стерлингов.

Британской империи пришел конец.

Имперское перенапряжение Советской Империи проявилось с 1989 по 1991 год с выводом ее войск из Афганистана, падением Берлинской стены и падением железного занавеса. Пленные народы Восточной Европы вырвались на свободу. Затем сам  СССР распался по  национальным  границам  на 15 стран.

Этническое  разнообразие разрушило  Советский Союз.

2 декабря,  выступая в институте  Брукингса, начальник  Объединенного комитета  начальников штабов  генерал Марк Милли сказал: «Соединенные Штаты тратят значительные средства на развертывание  [своих  сил] за границей, на зарубежных базах, в  регионах  и ​​т. д.  Действительно ли это  абсолютно  необходимо для защиты  Соединенных Штатов?”  Минобороны, добавил Милли, должно «внимательно посмотреть, что мы делаем и где мы это делаем».

В отдельном выступлении в Военно-морском институте США генерал  добавил, что соглашения о постоянном базировании США являются «производными от того, где закончилась Вторая мировая война».

Действительно, НАТО было сформировано, и его военные гарантии были предоставлены Западной Европе, семь десятилетий назад,  в 1949 году. Военные гарантии Южной Корее, Японии, Филиппинам и Австралии были выданы с 1950 по 1960 год.

Эти обязательства вступить в войну за другие страны были даны, когда Сталин был в Кремле, 400-тысячная Красная армия стояла  на Эльбе в Германии, и Мао со своим безумием только что пришел к власти в Пекине. Как долго мы должны поддерживать все эти союзы и сражаться в «вечных войнах» на Ближнем Востоке? Сохраняем ли мы, американцы, национальное единство, целеустремленность и готовность жертвовать ради дела западной цивилизации, которые были у нас в первые дни холодной войны? Или наступил наш собственный Суэцкий момент?

Президент Трамп не вывел нас из «вечных войн», но он сократил численность наших войск в Афганистане и Ираке. И он действительно поднял вопрос о том, сколько еще десятилетий мы должны защищать богатую Европу от приходящей в упадок России, население которой  составляет  четверть европейского  и  которая   обладает только    десятой  частью  ее богатства.



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