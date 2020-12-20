Создана «умная» космическая ткань

20.12.2020, 19:04, Новости дня

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Специалисты из Массачусетского технологического института (США) представили «умную» ткань, которая сгодится как для создания космических скафандров, так и для покрытия зондов и кораблей.

Особенности материала состоят в том, что он, благодаря вмонтированной структуре датчиков, очень чувствителен к вибрациям. Это значит, что можно зафиксировать столкновения даже с самыми мелкими пылинками, летящих в космосе с огромной скоростью.

По словам экспертов, данный материал решит множество проблем, связанных с защитой от внешних воздействий скафандров космонавтов и самих космических аппаратов. Кстати, именно незаметные удары мелких частиц больше всего докучают космонавтам, находящимся на орбите.