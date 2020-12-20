Мнение: Переделывая блокбастер: Бетмены, Пауки и тень старины Арни

20.12.2020, 19:00, Разное

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Смотрел недавно «Нового Человека-Паука» – и глазам своим не верил! Я-то, по наивности и непросвещенности, ожидал продолжения истории, после предыдущих «Пауков-1-3», гадая, куда ж авторы денут вышедшего из подростковой стадии Питера Паркера (вот Роулинг эту проблему так и не решила, окончательно повзрослевшего Поттера пришлось «закрыть»); лишь минуте к 30-й я, наконец, сдался и поверил, что никакого продолжения опупеи мне не показывают и не собираются.

Оказалось, что всю эту комиксовую сагу закольцевали прямо как русскую историю – то есть после «Паука-3» идет снова «Паук-1», но с другими актерами и с несколько иной расстановкой акцентов. По-своему такой подход очень интересен, особенно, повторюсь, нам.

Ну-с, и что ж можно сказать о версии «Паук-1-2.0»? Первое впечатление – что за поделку, сляпанную кое-как амбициозными любителями и халтурщиками, взялись профессионалы и везде, где только можно, «довели до ума»: актерский состав качественнее практически по всем позициям, кастинг – то есть попадание актерских типажей в персонаж – тоже намного точнее, сценарий «причесан», в нем куда лучше мотивировки, больше бытовой и психологической достоверности.

Взять хоть самого Питера Паркера. В первой версии его, как известно, играл милашка Тоби МакГвайр (собственно, эта роль и сделала его мегапуперзвездой). Тоби хорош, но, ей-богу, слишком прост на вид, слишком безволен и мягок, словом – типичный рохля. Как можно было поверить, что это именно он творит все немыслимые подвиги под маской Человека-Паука?! Никак. Новый «Паук», английский актер Гарфилд – тот, конечно же, более достоверен: он тоже на вид ломкий слабый юноша, однако в нем все-таки, в отличие от Макгвайра, все-таки сразу ощущается некий стержень, позволяющий с первых кадров предположить – да-а, такому, пожалуй, палец-то в рот не клади – откусит!



Старый Питер Паркер

Или подруга «Паучка»: в прежней версии Кирстен Данст – ну, корова коровой. Она и красотка-то довольно, признаемся, условная, а уж играть умеет – ну, примерно как в самодеятельности. То ли дело новенькая, некая Эмма Стоун! Красота у нее тоже малость специфическая, но, в отличие от тяжеловесной Данст, она весьма живая, характерная актриса.

И так во всем. За что ни возьмись – всё в «ЧП» 12 года сделано не в пример качественнее фильма 10-летней давности. Все потрудились на славу – и режиссер, и сценаристы, и актеры. Все постарались по возможности из дерьма 02 года сделать более-менее пристойную конфету. Удалось ли это?

Даже возрастная категория нового «Паука» явственно повысилась. Если предыдущие «Пауки» казались сделанными несомненно для ДЕТСКОЙ аудитории, возраста так 7-10 лет – то этот, нынешний, по первому впечатлению вполне «тянет» на «подростковый» – то есть на зрителей в возрасте этак 12-14, а то и 15 лет.

Ну так что, все замечательно? Действительно получился «Amazing Человек-Паук», как он и назван на самой студии? По выходу из кинотеатра я пришел к твердому выводу, что в таком виде фильм непременно должен если и не провалиться полностью в прокате, то уж, по крайней мере, удовлетвориться значительно, в разы меньшей суммой сборов по миру. Успеха первых «Пауков» ему не видать, как своих ушей.

Почему так? Ведь всё сделано лучше, достоверней, качественнее?

А вот так. Первого «Паука» сняли, возможно, идиоты, которые понятия не имели ни о хорошем кастинге, ни о том, как правильно подбирать и шлифовать сценарий. Именно они взяли на главные роли тютю и мямлю Магвайра с коровой Кирстен Данст, а в сюжете не позаботились даже о малейшем правдоподобии; однако их извиняет одно обстоятельство – фильм-таки стал блокбастером, люди на него ломились (при бюджете в 139 млн. собрал по миру 820 млн. долл.) А новому «Пауку» свой бюджет бы отбить. Массы на него не пойдут.

И это будет только справедливо. Потому что нефига умникам умничать, «исправляя» старые блокбастеры. Умники и профи должны и снимать «нетленку», а не массовый коммерческий продукт, да еще и демонстративно зажимая нос от «копания в этом дерьме». Массовая аудитория – это совсем не высоколобые интеллектуалы, и с ее точки зрения все «исправления» не улучшают, а наоборот – безнадежно портят фильм! Давайте поговорим об этих «исправлениях» подробнее.

«Ошибки» в кастинге

На экраны, кстати, нынче выходит очередной «исправленный» блокбастер – «Вспомнить всё». Его трейлер уже вовсю крутят в кинотеатрах перед сеансом – кстати, крутили и на том, где я смотрел «ЧП-4». Из названия понятно, что Голливуд решил передрать любимый фильм последних советских видеосалонов с А.Шварцнеггером, который с тех пор уже сотню раз показали и по нашему ТВ.

Из трейлера понятно, что в новой версии «в роли Шварцнеггера», так сказать, выступает Колин Фаррел. Вместо культуриста – вполне себе нервный интеллигент, «парень с соседней улицы», «такой же, как все». И это, безусловно, тоже «исправление старой ошибки кастинга»! Ведь в прежнем «Вспомнить всё» старина Арни поначалу был не то что психологически недостоверен, а даже, можно сказать, самой своей ролью являл собой классический «киноляп»…

Если кто подзабыл, давайте вспомним корневой сюжет «Тотального реколла». Суть в том, на Земле коротает деньки марсианский шпион, который неким зловредным вмешательством в мозг убежден в том, что он – никакой не шпион, а вполне себе рядовой землянин-бухгалтер, клерк, «всегда довольный сам собой, своим обедом и женой». Живет он себе не тужит, в полной посредственности, и только чудесное стечение обстоятельств позволяет этой серенькой мышке внезапно вспомнить, кто она такая на самом деле, «вспомнить всё».

А теперь вспомним в начальных кадрах молодого Шварцнеггера, в роли этой самой «серой мышки». Интересно было, не правда ли, узнать – что говорил герой, видя каждое утро в зеркале, бреясь в ванной, могучий торс, плечи и мускулы «Мистера Вселенная»? Не возникал ли у него когнитивный диссонанс от такого зрелища? Или он приговаривал, как зомби – «я всего лишь клерк, я маленький незаметный клерк…»?

Вот в новом фильме этот диссонанс устранен. Колин, при его несомненном (и куда большем, чем у Арни) актерском таланте, внешне вполне соответствует «серой мышке». Опять торжествует психологическая достоверность!

Я, повторюсь, видел пока лишь трейлер к «Вспомнить всё-2012». Но у одного ли меня сложилось от этих избранных (!) кадров, что новый фильм будет представлять собой невероятную лажу и не вызовет у поклонников ничего, кроме разочарования?

А причина тут все та же: не нужно умничать. Не надо улучшать блокбастеры. «Глупость» – это их сущностное свойство. Не только «поэзия должна быть глуповата» (Наше Всё). Блокбастеры тоже – и даже в еще большей степени. Иначе массы их не примут и не полюбят.

Все дело в том, что массовое сознание статично и иерархично, и в СКАЗКИ массы не верят. Люди в массе своей готовы допустить, что какие-то чудеса возможны (типа мешок с баксами вдруг упадет на голову – во всяком случае, хочется в это верить) – но масса не верит и никогда не поверит, что ЛЮДИ МЕНЯЮТСЯ. Проще говоря, любая идея развития органически чужда массе.

Поэтому то, что Питер Паркер с бессмысленным лицом Тоби Макгвайра никогда не станет Человеком-Пауком – это средний зритель понимает и принимает сразу, на подсознательном уровне. Это НОРМАЛЬНО с точки зрения массы. Спрашивается – а кто ж тогда этот самый Человек-Паук в странном красном прикиде? Средний зритель прекрасно понимает – это ДРУГОЕ НЕЧТО, то самое сказочное допущение, никакого отношения к персонажу не имеющее. В соответствующей литературе у фольклористов, изучающих сказки народов мира, сие называется «волшебный помощник». ИМЕННО ПОЭТОМУ ОНО ВСЕГДА В МАСКЕ!

Вы обратите внимание, по голливудским фильмам это очень хорошо заметно: они там все в масках! Вот и вышедший очередной «Бетмен» – опять маска! И давний американский же Супермен, тоже, при примитивнейшем сюжете для дошкольников собиравший тучи денег – тоже в маске. Характерно в последнем «Бетмене» – герой, даже после того, как он полностью разоблачен своими врагами и друзьями – все равно выходит на последний бой в маске и костюме.

Во всех подобного рода фильмах обыгрывается «интрига» – мол, недогадливые друзья и подруги героя никак не допетрят, что герой и Некто в спецприкиде с маской – не два разных человека, а один и тот же человек. Так вот, с точки зрения массового сознания главный сюрприз в том, что верна как раз первая гипотеза – они РАЗНЫЕ!

Потому что мир статичен. Люди не меняются. А новый «ЧП» с Гарфилдом как раз бросает вызов этой точке зрения. Он как бы заставляет поверить зрителя, что главный герой в самом деле САМ стал другим. Такое не прощается. У людей, выходящих из кино, остается ощущение какого-то обмана, тем более неприятное, что им не удается понять – в чем же именно их обманули.

И такое же чувство будет и у будущих зрителей нового «Вспомнить все». Потому что там будет показано, как вонючий клерк (в новой версии – строитель) в исполнении Фаррела вдруг станет в новой реальности Марса супергероем и сверхчеловеком. Такие фокусы массовое сознание не приемлет по определению. Вот Арни в старом, 1990 года фильме, ее вполне убеждал – потому что он и БЫЛ супергероем, «мистером Вселенная» С САМОГО НАЧАЛА. Просто это как бы не все видели. Но зритель-то видел!



«Недостатки» сценария

И два слова насчет «придания большей достоверности» изначальной истории – так, как она была изложена в первых, коммерчески успешных версиях. Тут тоже сама идея «улучшения» – несусветная лажа. Прежде всего потому, что «улучшатели» забывают главное: а именно, что вообще вся история, весь основной сюжет, который они исправляют – будь то «Человек-Паук», «Бетмен» или еще что в этом духе – есть несусветный, воистину собачий бред. Четкое бытописательство и достоверные формулировки поступков на общем фоне все равно будут восприниматься как дисгармония.

Сам по себе жанр «оживший комикс» ТРЕБУЕТ лажи и абсурда не только в основной линии, но и в сопутствующих моментах. Излишняя точность мешает простому зрителю «оттянуться», он теряется и перестает понимать, что же именно он смотрит? Это все равно как в Макдональдсе требовать от посетителей есть ножом и вилкой. Средний зритель от такого хамства очень быстро звереет.

Отсюда и сам по себе подъем «уровня истории» с «детского» на «подростковый» уровень является грубой ошибкой. Зрителей насильно вгоняют в модус «подростка» из безмятежного «детского» модуса; однако зритель тут же волей-неволей вспоминает, что в этом возрасте его куда больше волновали не летающие Бетмены, а запретные выпуклости противоположного пола – из-за чего основной двигатель сюжета начинает работать вхолостую, а то и воспринимается как какой-то тягостный абсурд.

В итоге со всеми этими «улучшениями» новые версии блокбастеров уверенно пролетят мимо основной аудитории, захватив интерес лишь любящих различный абсурд синефилов.

Это при том, что сами по себе новые версии, как я уже говорил, вполне могут быть куда качественнее. (2012)