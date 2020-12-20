 

Москве предрекли обильные снегопады

20.12.2020, 18:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В конце следующей недели в Москве выпадет половина месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 20 сантиметров, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он сообщил, что вторая часть недели в Москве ознаменуется катаклизмами, связанными с североатлантическим циклоном с символическим именем «Грета», который сейчас набирает силы над Британскими островами. «Снегопады сначала начнутся в среду вечером и в течение 1,5 суток будут идти слабой интенсивности. Однако в пятницу и в ночь на субботу, с выходом «ныряющей Греты», центр которой пройдет через Москву, погода резко ухудшится – на москвичей и жителей Центральной РФ обрушатся мощные снегопады и метели с ухудшением видимости до «молока» со снежными заносами и переметами на дорогах, что может привести к коллапсу наземного и авиатранспорта», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

По его словам, сугробы в столице вырастут вдвое – с 10 до 20 сантиметров, в Подмосковье местами до 25 сантиметров, что соответствует многолетней норме конца декабря.

Он также отметил, что температура воздуха в пятницу составит минус двух – минус пяти градусов, в субботу понизится до минус четырех – минус семи, а порывы ветра будут достигать 10-15 метров в секунду.

Ранее Тишковец сообщил, что потепление и таяние снега в 2021 в РФ произойдет в марте раньше, чем обычно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / В Украине с 20 декабря могут ввести полный локдаун

31.08 / В Киеве перед 1 сентября школу закрыли из-за коронавируса у педагогов

20.08 / Дело Гандзюк. Суд арестовал на два месяца Мангера и Левина

04.07 / В Германии предложили снова ввести воинскую повинность

05.12 / Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине превысило 800 тыс.

19.08 / Лукашенко назначил новое правительство Беларуси. Премьер и глава МВД сохранили свои должности

03.09 / Совет НАТО на уровне послов обсудит отравление Навального

21.10 / France 24 – деньги вперёд — Трамп согласился снять с Судана клеймо спонсора терроризма за $335 млн

13.08 / Россия стала должником из-за коронавируса

23.09 / Трамп назовет в субботу имя кандидата в судьи Верховного суда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска