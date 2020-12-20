Москве предрекли обильные снегопады

20.12.2020, 18:54, Новости дня

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В конце следующей недели в Москве выпадет половина месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 20 сантиметров, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он сообщил, что вторая часть недели в Москве ознаменуется катаклизмами, связанными с североатлантическим циклоном с символическим именем «Грета», который сейчас набирает силы над Британскими островами. «Снегопады сначала начнутся в среду вечером и в течение 1,5 суток будут идти слабой интенсивности. Однако в пятницу и в ночь на субботу, с выходом «ныряющей Греты», центр которой пройдет через Москву, погода резко ухудшится – на москвичей и жителей Центральной РФ обрушатся мощные снегопады и метели с ухудшением видимости до «молока» со снежными заносами и переметами на дорогах, что может привести к коллапсу наземного и авиатранспорта», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

По его словам, сугробы в столице вырастут вдвое – с 10 до 20 сантиметров, в Подмосковье местами до 25 сантиметров, что соответствует многолетней норме конца декабря.

Он также отметил, что температура воздуха в пятницу составит минус двух – минус пяти градусов, в субботу понизится до минус четырех – минус семи, а порывы ветра будут достигать 10-15 метров в секунду.

Ранее Тишковец сообщил, что потепление и таяние снега в 2021 в РФ произойдет в марте раньше, чем обычно.