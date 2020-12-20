Мнение: Письмо: “Кто не рискует”

20.12.2020, 18:46, Разное

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Вот в этом письме тоже про хвост, хотя и поменьше.

luba_kiryazieva

Уважаемая, Эволюция, пишу к Вам во второй раз.

Спасибо за разбор первого письма об имидже

https://evo-lutio.livejournal.com/1187899.html

Если возможно, помогите мне, пожалуйста, и во второй раз. С рефлексией. Я запуталась, мне каждый шаг кажется ошибкой и в прошлом, и в настоящем. В прошлом стараюсь сильно не капаться.

Но кратко постараюсь описать историю, после, которой у меня уже год нет нормальных отношений. Помогите, пожалуйста, Эволюция, понять почему? Может слив? Может ЗВ? Помогите понять ошибки.

Извините, что так длинно получилось.

Из прошлого письма: мне 30 лет, сыну 7, я в разводе 3, 5 года, работаю фитнес-тренером.

Теперь история:

Три года назад меня взяли работать в один тренажёрный зал. Я уже была в разводе. Там я увидела одного мужчину, о котором немного знала ранее. Город небольшой, многие друг друга знают заочно. Мне этот мужчина немного нравился. ОЗ нельзя даже сравнивать с моей. Земля и небо. Он небо. Он старше меня на 14 лет. Не качок, не балагур, очень небеден, чем и понравился. Завышенная планка притязаний у меня, наверное. И многое другое.

(Многие так пишут про свою завышенную планку, будто это генетический недостаток. Раз завышенная, снизьте. Иначе так и будете стоять ни с чем, но с открытой хлеборезкой)

Видела его в нашем зале нечасто. Он не обращал на меня внимания. По сравнению с другими мужчинами в нашем зале держался очень обособленно и достаточно закрыто. При этом не казался мрачным.

Так я его периодически наблюдала года два. У меня были разные отношения, поэтому я не концентрировалась на нем. Тем более что с его стороны интерес не исходил. Он редко мог что-то прокомментировать или улыбнуться, на этом даже разговор я не могла завязать.

Потом слышу, что в коридоре администратор ему говорит, что аппарат для безналичных у неё не работает, а сдачи на его крупную купюру у неё нет, пусть «идет разменивает деньги». Грубовато она разговаривала, как царица с холопом. Было слышно, что ему это не очень нравится, поэтому я вышла и сказала, что давайте я оплачу тренировку за него, чтобы ему никуда не идти деньги не менять.

Он стал отнекиваться, ему, кажется, стало неудобно. Я сказала, что мелочи, он сказал, что в следующий раз отдаст. Отдал через администратора, подошёл в зале сказал «спасибо». Дурацкий мой поступок. Стал больше улыбаться при встрече, что-то говорить, но так все, по мелочи. Я попросила подругу дать мне его Инстаграм, она его немного знала, я подписалась. Он тоже. Ну и дальше молчание.

(Поступок у нее был хороший. Спонтанный и щедрый. Особенно если администратор грубо говорила и ей стало за нее неудобно перед клиентом. Но вот потом она решила гнать свой паровоз зачем-то, помочь Стесняше. Тренеры-девушки часто думают почему-то, что все мужчины их хотели бы, но боятся конкурировать с другими. На самом деле, если мужчина хочет, он предлагает, хотя бы выпить кофе. И тренеров в спортзале никогда не считают слишком востребованными девушками или слишком недоступными, если те не замужем, поэтому корону Спасателя надо снять и никогда не помогать мужчинам знакомиться. Можно самой завести разговор по делу, про тренировки, но не инициировать романтическое сближение, особенно с мужчиной с ОЗ больше)

Я отдавала отчёт, что я ему не очень интересна, но все же решила попробовать предложить общение. Ну глупо, конечно. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанское, подумала я под своей короной Равенства.

(Она и сейчас ее не собирается снимать, судя по описаниям. Она и сейчас думает, что это просто “риск”, не видит, что корона равенства снижает СЗ и ОЗ)

Я написала ему в Директ, что если у него есть возможность и он не против, можем немного пообщаться вне зала, выпить кофе, например.

Он ответил: «Очень приятный и неожиданный сюрприз, давайте пообщаемся, когда я вернусь в город, я сейчас в другой стране».

Стали переписываться понемногу.

Как окажется потом, он в постоянных разъездах по работе из-за своего бизнеса. Поэтому из трёх месяцев этого общения, больше половины было на дистанции.

При каждый встрече с поездок он привозил подарки. Не сувениры, а нормальные, которые я себе никогда не смогла бы позволить. Я пыталась отнекиваться, но как остановить это не могла понять.

После встреч зачем-то мне деньги давал , я отказывалась, он совал их мне в сумку. Ну не драться же. Плохой показатель.

(Это не плохой и не хороший показатель. Вообще не показатель)

Встреч было немного, но неплохие, тёплые (наверное, только для меня). Наверное, все это как-то вытянуто моими щипцами, что я инициировала общение.

Две первых встречи мы катались по городу на машине, я поторопилась его поцеловать, т.к. понимала, что он скоро опять уедит.

Я никогда раньше так не делала, но мне казалось, что надо торопиться, не надо ждать его инициативы, потому что перерывы были дольше, чем встречи.

(А вот куда она торопилась, понимаете? Ей казалось, что на дистанции он ее забудет, а если дать ему свое тело побыстрей, да побольше, пожирней и погуще, то не забудет. Но давать лучше всего тогда, когда человек этого хочет, иначе может получиться уха)

В следующий раз он предложил встретиться у него дома. Встретились, и все дела.

Был перерыв, так как он уехал в Штаты. Я спросила чем его встретить , он сказал холодцом.

По его приезду я приготовила холодец и ещё еды всякой принесла. С его слов ему очень понравилось. Ну а что он ещё скажет.

(Описывает она уныло. Как будто хочется ей смотреть реалистично, но на самом деле горюет, что маловато “горел”, в шкатулку нечего положить. Вообще фокус у нее на себе. Видите это?)

Он почему-то спросил когда у меня день рождения. Оно у меня, как на зло, через неделю, думала сперва не говорить, сказать дату на полгода позже, но зачем-то сказала правду, что через неделю. Не надо было ему говорить про мой д.р. на снижающейся и невысокой СЗ.

Этот замечательный мужчина приехал на мой день рождения, как оказалось специально на один день, подарил мне дорогой подарок (для меня дорогой и для женщин моего уровня). Я угощала. И опять уехал по делам.

Я поняла, что это апогей апофеоза. Мне было приятно от подарка, но я расстроилась, что теперь точно отморозится окончательно.

(Вместо того, чтобы обрадоваться и выразить восторг в тот день и позже еще пару раз упомянуть, как же ей было приятно, она наградила его унынием. Как думаете, почему?)

Так и произошло, судя потому что он уже не так стремился к встречам по приезду, ну это ладно.

Но через какое-то время он стал мне слать странные «видео-приколы», на которых по какой-то причине ударяли женщин. То одна пиво забирала у мужика, он ей засадил, она отключилась, то ещё что-то такого типа. После такого видео я написала, что какие-то видео у него жестокие. Он перевёл разговор. Может опротивела я ему сильно?

(У нее фокус опять на себе, поэтому она думает, что этими видео он что-то ей сообщает и торопится ему ответить на это. Ее Училка с замечаниями о его жестокости вызывает у него понимаете что?)

Раньше он мне слал нормальные приколы, а не «типа приколы». На третий раз, когда он мне опять прислал гадостное видео, это было 14 февраля, я ему ничего на него не ответила. И он мне больше ничего не писал. Я ему тоже больше не написала.

Так закончилась эта история. Больше мы не общались.

Во время общения он мне периодически говорил «Любочка, хватит качаться». Вообщем не в его вкусе я. В постели могу только сказать, что я старалась, а толку-то если это были щипцы.

(Очень странные люди, эти паровозы. Выбирают жертву с ОЗ выше, хватают ее и ждут, что будут в ее вкусе. А почему? Ведь не их же выбрали. Или они должны быть во вкусе всех? 95% мужиков скажет накаченной девушке: хватит качаться, если отношения станут постоянными. 5% только сочтут это симпатичным. Очень специфический имидж – женщина-качок, надо помнить об этом, не перебарщивать или искать мужчин-любителей. Но самое главное, что она ему отвечала на это. Наверняка ведь фыркала и давала понять, что его мнение ее не колышет)

На бывшую жену свою пару раз жаловался, что с детьми не даёт видеться. Я пыталась что-то ему подсказать, но не поддакивала, что жена плохая. Она хорошая и очень красивая женщина. Издалека знаю её.

Наконец, я не выдержала и сказала, что ему нужно перестать говорить о ней гадости всем подряд. Ну мягко попыталась сказать. Ему это не понравилось по-моему. Моя Училка, наверное, тоже дала своё.

(А вот и хвост ее. Она затащила мужика в отношения, он человек порядочный и в общем старался быть с ней хорошим, дарил подарки, даже симпатизировал ей, и возможно ее СЗ росла бы. Но она делала ему замечания сверху, кормила кислыми щами, а когда он поделился с ней тем, что его на самом деле очень его ранит, напала на него с указкой Училки, как настоящая дура-феминистка. Еще и внешне качок. После этого он ей и стал видео присылать с тупыми и грубыми бабами, которые лезут драться на мужиков. Хотя в то время еще не хотел ее бросать, но уже решил, что она грубая. Скорее всего в общении с ним автор везде демонстрировала свою корону равенства, свою Училку, часто поигрывала мускулами, давая понять, что “сильная”, но при этом ждала, что ее будут хотеть и любить как милую нежную девушку)

Через 1,5 месяца после окончания общения я отписалась от него в соц.сетях, т.к. мне надо было уменьшать его фигуру, а созерцая его это сделать было тяжело. После этого он отписался тоже. Я больше не заходила на его страницу, у знакомых ничего не спрашиваю о нем. Меня до сих пор охватывает что-то вроде паники, если кто-то о нем упоминает, я не хочу ничего знать и слушать, и ухожу.

(У нее обида на него. Он оскорбил ее, как ей кажется. На самом же деле это она его оскорбила, а чувствует она себя задетой, потому что возомнила о себе много)

После карантина он в наш зал больше не приходил, т.к. открыл свой. Он его строил ещё когда мы общались.

(В общем ей повезло, что такой мужчина вообще с ней встречался, но вместо благодарности у нее ощущение слива. А слив тоже был, только не на него за это надо обижаться, иначе к сливу добавляется растущий косяк)

Я не могу сказать, что эта история отлегла у меня на все 100 процентов. Отлегла, но не совсем. И это меня беспокоит. Я знаю, что мне безразлично станет, когда я влюблюсь в другого. Отвлекаюсь на других мужчин , на работу, учебу, сына, блог, тренировки, имидж.

(На мужчин она еще отвлекается, растит корону равенства)

Пытаюсь снизить свою планку притязаний. Есть несколько парней, которые бы хотели со мной общаться, но у меня к ним полная антипатия, хотя они неплохие по ОЗ, равные, но они переслащивают все, мне приторно. Ну не могу себя заставить.

(Чтобы не было так приторно, надо понять, что они ничего кроме секс-онли тоже не хотят)

После этой истории было две попытки общения с парнями с ОЗ равной или чуть ниже моей, но даже для них у меня не получается вырастить СЗ большой. Может Сокровище огромное я? Может корона Равенства? Голову ломаю, потому что видимо рефлексия плохая.

(И Сокровище, и корона равенства, и большой ЗВ. Неужели автор считает, что у нее всего этого нет? Она совершенно типичный рапан)

Сестре периодически говорю, что не получается ничего у меня в ресурсе любви. Она: «Напиши Эволюции, Напиши Эволюции»

А мне вот стыдно, пишу и уши горят.

(Так не писала бы. Сама пишет и жалуется, что пишет. Так она и мужику жаловалась, что ей стыдно. Друзья, в этом письме видно, как ей хвост мешает помимо всего остального богатства?)